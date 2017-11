A las mascotas también les da gripa

(Tomada de la Red)

Los cambios de temperatura como es la lluvia y el frío, provocan resfríos seguros para tu mascota. Así es, a los perros y gatos también sufren de gripa, los síntomas que presentan son los mismos que los humanos, tienen estornudos, secreción nasal, desaliento y malestar en todo el cuerpo.



Es importante saber que no es el mismo virus que el de los humanos, de hecho, no hay probabilidades de que usted le transmita la gripa a su mascota, al igual que su perro o gato le contagie la suya.



Los virus de la gripa son distintos en las mascotas. Lo que es muy común es la alta capacidad de contagio entre los animales. Cuando los sacan a pasear es muy fácil que se contagien, indicó el médico veterinario, jefe de consulta de la clínica Kanicat.



¿Qué provoca que las mascotas se contagien de gripa?



Los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire y el contacto con otros animales que estén enfermos.



En el caso de los perros, las razas braquiocefálicas, estas son las que tiene las narices chatas son más propensas a resfriarse por la falta de nariz. La nariz se encarga de calentar el aire cuando entra, el hecho que casi no la tengan, solo provoca que se enfermen más.



¿Cómo saber si tu mascota tiene gripa?



El primer síntoma es la tos, por eso se dice que tienes tos de perro, es seca. Les molesta la garganta como si trajeran atorado algo, la secreción nasal comienza como agua transparente hasta cambiar de color blanco o verde.



Aumentan las lagañas, dejan de comer, y puede que les de fiebre. Debes estar atento del área del tracto respiratorio donde se concentre la patología (tráquea, pulmones, laringe), tu mascota puede presentar algún tipo de ruido o gemido.



¿Hay que cambiarles la alimentación o darles más líquido?



Si tu perro o gato se siente enfermo hay que consentirlo, lo más recomendable es que tomen más líquidos pero sabemos que es difícil obligarlos, lo mismo ocurre con la comida, Se les puede preparar pollo o carne cocinados para reactivar su metabolismo. Si no aceptan este alimento, es porque tal vez hay compromiso pulmonar como bronquitis o neumonía, debes acudir inmediatamente con el veterinario.



¿Las mascotas toman medicamentos?



Se les puede dar antiflamatorios, antibióticos, antihistamínicos, con una receta prescrita por le veterinario.



¿Conviene sacarlos a pasear?



Si el cielo esta medio nublado y el ambiente es frío, puede salir pero no dar una vuelta larga, es importante que vaya abrigado con una chaqueta o impermeable.



Fuente:http://sumedico.com/a-las-mascotas-tambien-les-da-gripa/