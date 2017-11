(Tomada de la Red)

Es muy común escuchar que los perros tienen la capacidad de ver espíritus o de percibir energías malas pero ¿realmente los perros ven fantasmas y perciben lo sobrenatural?



Aunque no existe una respuesta concreta, algunos expertos han hecho estudios para tratar de descifrar por qué los perros de pronto se comportan de forma nerviosa, como si pudieran ver o percibir algo que nosotros no.



¿Los perros ven fantasmas y lo sobrenatural?

No hay pruebas de que los perros ven fantasmas y lo sobrenatural, sin embargo, es un hecho que tienen capacidades superiores a las de los humanos que les permiten percibir cosas que nosotros no podemos ver.



Su olfato, capacidad auditiva y otros sentidos, son capaces de percibir cosas que a simple vista ninguno de nosotros puede detectar.



Por ejemplo, en el año 2004, cuando sucedió el tsunami en Tailandia, cientos de animales salvajes y domésticos huyeron o se rehusaron a salir de sus hogares minutos antes de que sucediera la tragedia.



Según expertos de National Geographic, esto sucedió porque los animales tienen un oído tan agudo que pudieron escuchar las vibraciones de la Tierra, lo que les avisó que venía un desastre antes de que los humanos lo supieran.



Marti Miller, psicóloga de mascotas, explica que aunque las personas también somos capaces de percibir lo paranormal, lo hacemos de forma diferente porque lo negamos y racionalizamos. Los animales, en cambio, sí reaccionan ante los cambios.



“Sienten la presión barométrica cambiar y reaccionan temblando, agitándose, salivando y sintiéndose ansiosos, o puede que no reaccionen en lo absoluto”, agrega.



Los animales ven lo que nosotros no

Durante los años 60, el psicólogo Robert Morris, investigador de fenómenos paranormales, realizó un experimento en una casa de Kentucky en la cual habían sucedido muertes sangrientas y se decía que habitaban fantasmas.



El experimento consistió en entrar de forma separada con un perro, un gato y una serpiente de cascabel en una habitación donde se cometieron crímenes. El experimento fue filmado y los resultados fueron sorprendentes.



El perro entró con su cuidador y al avanzar un metro, se le erizó el pelo, gruñó y salió huyendo de la habitación, negándose a entrar de nuevo en ella.



El gato entró en brazos de su cuidador y tras unos segundos, se encaramó a los hombros de su cuidador, hiriéndole la espalda con sus uñas. Saltó al suelo y se refugió bajo una silla vacía y desde esa posición, observó amenazante hacia otra silla vacía durante varios minutos y tuvieron que sacarlo del cuarto.



La serpiente de cascabel adoptó una postura defensiva/agresiva, como si se enfrentara a un peligro inminente. Su atención iba dirigida hacia la silla que provocó el miedo del gato.



El experimento de Robert Morris se repitió en otra habitación de la misma casa en la cual no había sucedido ningún acontecimiento fatal. ¿El resultado? Ninguno de los tres animales registró un comportamiento anormal.



Como dijimos al principio, no hay una explicación precisa de la ciencia, pero podemos deducir que los animales, especialmente los perros, tienen una capacidad superior que todavía no logramos comprender, lo que les permite ver y oír lo que a nosotros nos es imposible.



Fuente:http://sumedico.com/los-perros-ven-fantasmas-perciben-lo-sobrenatural/