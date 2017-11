3 Síntomas de tus pies que alertan un problema de salud

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Fuera de la pedicura normal, es posible que no le prestes mucha atención a tus pies. Pero, ¿sabías que éstos pueden decir más de tu salud de lo que te imaginas? Si prestas más atención a tus uñas y dedos, podrías notar ciertos indicadores de problemas importantes.



Pies entumidos



¿Pierdes la sensación de tus pies? O después de mucho frío, ¿notas que tus pies se ponen súper blancos (o peor, morados)? Bueno, puede ser señal de un problema de circulación vascular. Por ejemplo, el síndrome de Raynaud, una enfermedad que causa que ciertas partes del cuerpo se entumezcan y enfríen (más de lo normal) al enfrentarse con bajas temperaturas.



Si tienes esta condición, o algún otro problema de circulación, no hay porqué estresarse. Sin embargo, no estaría mal checarlo con un especialista para tener un diagnóstico oficial. Y si te confirman esta enfermedad, es importante tomar las precauciones debidas: usar guantes y calcetines gruesos en lugares con temperaturas bajas.



Hormigueo



Si alguna vez has sentido hormigueo en los pies, podrías tener diabetes… o estar a punto. A veces, tus pies sufrirán los primeros síntomas. Estas personas notan hormigueo en los pies o, a veces, ardor. Parece algo completamente equis, pero podría ser un síntoma de neuropatía periférica, y la causa más común de ésta es la diabetes.



Uñas quebradizas



Las uñas de tus pies pueden ser importantes. Los podólogos pueden detectar si una persona ha tenido envenenamiento por plomo en el pasado, o una deficiencia de vitaminas, después de mirar sus uñas. Esto sucede porque aparecen diferentes tipos de líneas en la uña, según la deficiencia que haya.



Por ejemplo, si una persona es anémica, tendrá uñas realmente frágiles y quebradizas. Por si fuera poco, las uñas también pueden indicar desórdenes endócrinos y problemas con la tiroides.