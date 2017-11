La selfie en París por la que podrían demandarte

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las luces que iluminan la torre están protegidos por derechos de autor.



Una de las construcciones más famosas a nivel mundial sin duda es el icono parisino de la Torre Eiffel.



Capturar una o varias imágenes de ésta es irresistible para todo viajero. Sin embargo, hay una restricción que seguro desconoces y por las que podrían multarte. Fotografiar la Torre Eiffel de noche está prohibido. Sí, así como lo lees.



La razón es sencilla: las luces que la alumbran desde 1985, están protegidas con Derechos de Autor y pertenecen a la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel. A dicha asociación es a quien debes solicitar un permiso para que tu fotografía la puedas publicar en redes sociales, revistas o cualquier otro medio. No hacerlo puede considerarse una violación a la Ley Europea de Derechos de Autor.



Sin embargo, la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel parece no tomar en cuenta la medida, pues en su sitio web no hay ninguna advertencia al respecto. Incluso, tienen una sección destinada a compartir tus mejores fotos de la Torre Eiffel. De aplicar la ley, tendría que eliminar de la red más de 25 millones de imágenes del monumento iluminado.



Para prevenir, si tienes una fotografía espectacular de la torre y deseas usarla con fines comerciales, será mejor que solicites la autorización correspondiente.