Tips para ser la mejor host de una reunión after office

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de estar todo el día en la oficina, pensar en salir puede dar mucha flojera, aunque sí se nos puede antojar hacer “algo” para desconectarse del día, reírse, sacar el estrés… pero ¿por qué no mejor invitas a tus coworkers a tu casa?



El convertirte en “la host” de una reunión en tu casa, suena muy fácil, pero ¡no siempre lo es! ¿Qué les vas a dar de comer, qué música les vas a poner, qué van a tomar? ¡Que no cunda el pánico!, aquí te damos increíbles tips y recetas que harán de tu noche algo para recordar y sorprender a tus invitadas con las mejor ladies night de sus vidas:



1) Tú eres la host más original: La recepción es uno de los momentos clave para toda reunión; por eso, debes de cuidar cada uno de los detalles desde el inicio para establecer ese mood adecuado y que tus invitadas se sientan a gusto. Así que manos a la obra y recíbelas con un delicioso cóctel cítrico, Baileys Orange Bliss solo necesitas:

– 50 ml de Baileys Original Irish Cream

– 25 ml de Grand Marnier

– Cubitos de hielo (1.9 unidades por ración)



Pon hielos en un vaso para shots, vierte el Baileys y añade el Grand Marnier. Revuélvelos bien para que se mezclen y adquiera una textura suave y homogénea. Puedes añadir un trozo de cáscara de naranja a modo de decoración. ¡Mmmm!



2) Casual y divertida: No podemos negar que el momento crucial de la noche será determinado por lo que le des de tomar a tus invitadas. Para una reunión after office no quieres que tu casa se convierta en un antro, pero sí que tus invitadas estén lo suficientemente divertidas como para que las risas no se terminen y la plática sea larga, acompáñala con un Chocolatin (se les hará agua a la boca) es perfecto para consentirlas, desconectar y olvidarse del estrés:



– 75 ml de Baileys Original Irish Cream

– 25 ml de vodka Smirnoff

– Jarabe o salsa de chocolate

– Cubitos de hielo (1.3 unidades por ración)



Es muy fácil de preparar, no necesitas ser una bartender profesional. En una coctelera vierte el Baileys y añade Smirnoff. Pon jarabe de chocolate con unos cuantos cubitos de hielo y agita bien hasta que el líquido logre una textura homogénea y cremosa. Cuela la mezcla en una copa de cóctel, decora con trocitos o virutas de chocolate y disfruta. ¿Muy tentador, no crees?



3) No olvides los snacks: Y por último, los snacks y la comida que ofrecerás. Nadie quiere ir a una reunión con buenas bebidas pero poca comida. Lo más importante aquí es no tratar de ser Julia Child y preparar Cog Au Vin, sino irte por algo más sencillo que sea práctico de preparar como unas tapas o pedir a domicilio.



Actualmente existen muchas opciones para que cualquier antojo llegue hasta la puerta de tu casa, solo móntalo en tu mejor vajilla y ¡estarás lista!



No le temas a las reuniones en tu casa, estamos seguros que con estos 3 tips y estas bebidas tan indulgentes, la organización de tus after office será mucho más sencilla y te convertirás en la reina de la fiesta y la oficina. Mientras lo piensas, consiéntete con un Baileys a nuestra salud y comienza a disfrutar los momentos inolvidables de cada día.