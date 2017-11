5 Lenguajes del amor que transformarán tu relación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El concepto de “lenguaje del amor” se ha vuelto muy popular últimamente, especialmente gracias a muchos terapeutas y escritores que creen que es la clave para tener una buena comunicación en pareja… Pero, ¿sabías que UN lenguaje no es suficiente?



Palabras de afirmación: Este lenguaje trata de afirmar verbalmente el amor que sientes hacia tus seres queridos. Cosas como: “te amo,” “eres increíble,” “gracias” y “estoy orgullosa de ti.”

Actos de servicio: Para algunas personas, las acciones valen más que mil palabras. En lugar de tener una persona que expresa su amor, queremos que lo exprese a través de ciertas acciones, tales como cumplir con sus obligaciones, dar un masaje, hacer la cena, etc.



Recibir regalos: Los regalos son otra forma de expresar amor y cariño. Y no necesariamente regalos carísimos, sino pequeños detalles como un chocolate después de un mal día, un libro para pasar el rato juntos o una simple carta.



Tiempo de calidad: Para algunas parejas, recibir atención es el MEJOR regalo de todos. Las personas con este lenguaje del amor se sienten amadas cuando sus parejas ponen el celular en silencio cuando van a tener una cita.



Contacto físico: Es bastante obvio, ¿no? A veces nada mejor dice “te amo” que un beso en la mejilla, una sesión de besos apasionante o hacer el amor. El contacto físico, además puede mejorar a través de diferentes técnicas.



Para averiguar cuál es TU lenguaje del amor, pregúntate cuándo te sientes más amada en la relación. ¿Es cuando tu pareja te manda un mensaje romántico, o cuando prefiere pasar todo un sábado contigo, en lugar de sus amigos?



Haz una lista de las 3 cosas que pareja hace que te hacen sentir SÚPER amada y con mariposas en el estómago. Y hazle esta misma pregunta a tu pareja.



Cómo aprovechar los demás lenguajes del amor



Ok, ¿cómo puedes aprovechar los demás lenguajes del amor para mejorar tu relación? La idea es que quieras hablar con tu pareja en el mismo lenguaje que el aprecia más y viceversa. Por ejemplo, si el lenguaje de tu pareja es tiempo de calidad, es importante que lo dejes de bombardear de regalos.



Comprender el lenguaje del amor también te ayudará a entender lo que quieres, y lo que el otro necesita. La realidad es que la mayoría de las parejas tienen lenguajes diferentes… y está bien. La idea es aprender, entender y hacer algo al respecto.