Viajar en el auto con mascotas lo que tienes que tener encuenta

Viajar es muy placentero, pero hacerlo con tu mascota puede volverse un trabajo difícil. Muchas veces no es posible dejar a nuestra mascota en casa o es necesario trasladarla, ya sea por vacaciones o porque debemos llevarla hasta el veterinario, por eso es necesario hacerle lugar dentro del auto. ¿A qué debemos prestarle atención en este tipo de casos?



1 – Probar con un viaje corto Si el animal nunca ha salido, conviene llevarlo a dar un paseo corto para ver cómo reacciona. Si es de los que se ponen nerviosos, hay que visitar al veterinario y que nos aconseje algún tipo de tratamiento o tranquilizante para la mascota antes de abordar un viaje prolongado. Pero ante todo es importante conocer el temperamento de nuestra mascota ante esa situación, ya que puede llegar a estresarse mucho. 2 – No darle de comer antes de emprender el viaje Si se marea podría vomitar y el vehículo convertirse en un desastre. Sin embargo, si la distancia es larga lo que se puede hacer es poner algunas mantas en caso de que sucediera. 3 – Procurar seguridad Los coches no vienen, por ahora, con sistemas ideados para la seguridad animal. En el caso de las mascotas pequeñas conviene llevarlas en jaulas o cajas de transporte, dado que si se frena bruscamente, amortigua el golpe. Para los perros más grandes quizás se pueda contar con un arnés o una malla separadora entre la parte delantera y trasera. Son frecuentes los accidentes vehiculares ocurridos porque un perro saltó sobre el conductor o le distrajo del camino. Es bueno asesorarse con el tema de los seguros de autos para saber sus normas al respecto y no tener problemas. Un detalle: las normas de seguridad también dicen que está prohibido que los animales saquen la cabeza por la ventanilla. 4 – No use correas Las sogas o correas utilizadas dentro del vehículo pueden dar lugar a ahorques o estrangulamientos durante choques o frenadas intempestivas. Sin embargo no olvide llevar correa para cuando baje a su mascota del vehículo, para caminar al lado de la ruta. 5 – Hacer pausas en el viaje Como cualquier persona los animales se cansan de estar en la misma posición o necesitan beber y hacer sus necesidades. Sin embargo, no lo pueden comunicar de la misma manera que una persona, así que se aconseja detener el vehículo cada tanto de manera que pueda salir a caminar, hacer necesidades, beber agua, etcétera. No hay nada del otro mundo: simplemente tome estos recaudos antes de llevar a su mascota sobre las cuatro ruedas de un vehículo y ambos pasarán un mejor viaje.



Fuente:http://adnsureste.info/viajar-en-el-auto-con-mascotas-que-tener-en-cuenta-1400-h/