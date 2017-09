'Selfie' de elenco del Live Action de Aladdín

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La producción de la película ya está en marcha, en Longcross Studios, en las afueras de Londres.El elenco de ALADDÍN incluye a: Will Smith (Ali, Hombres de negro), nominado dos veces al premio Oscar®, como el Genio que tiene el poder de conceder tres deseos a quien posea su lámpara mágica; Mena Massoud (Jack Ryan, de Amazon) como Aladdín, el desafortunado pero agradable joven callejero que está enamorado de la hija del Sultán; Naomi Scott (Power Rangers) como la Princesa Jasmín, la hermosa hija del Sultán, que quiere decidir cómo llevar adelante su vida; Marwan Kenzari (Murder on the Orient Express) como Jafar, un malvado hechicero que crea un plan perverso para derrocar al Sultán y gobernar Agrabah; Navid Negahban (Homeland) como el Sultán, líder de Agrabah, que espera ansiosamente hallar un esposo adecuado para su hija; Nasim Pedrad (Saturday Night Live) como Dalia, la doncella y confidente de la Princesa Jasmín; Billy Magnussen (EN EL BOSQUE) como el Príncipe Anders,un pretendiente de Skanland y potencial esposo de la Princesa Jasmín; y Numan Acar (Homeland) en el rol de Hakim, la mano derecha de Jafar y líder de los guardias del palacio.Dirigida por Guy Ritchie (Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E.) a partir del guion de John August (Dark Shadows, El gran pez), ALADDÍN está basada en el clásico animado de Disney de 1992 y en algunas historias de “Las mil y una noches”. El productor es Dan Lin (The LEGO Movie), junto con el ganador de un Globo de Oro® Marc Platt (La La Land), y Jonathan Eirich (Deathnote) y Kevin De La Noy (The Dark Knight Rises) son los productores ejecutivos. El compositor Alan Menken (LA BELLA Y LA BESTIA, LA SIRENITA), laureado en ocho oportunidades con el premio Oscar® es el creador de la banda sonora, que incluye nuevas grabaciones de las canciones originales escritas por Menken junto con el compositor Howard Ashman (Little Shop of Horrors), también reconocido con un premio Oscar®, y Tim Rice (EL REY LEÓN), así como dos nuevos temas escritos por Menken y los compositores Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen), ganadores de un premio Oscar®.FUENTE: Eme de Mujer