Primer día de escuela del príncipe George es 'un éxito'

LONDRES, Inglaterra(AP )

El príncipe George tuvo el jueves su primer día de escuela, un rito de iniciación al que no pudo asistir su madre, que sufre graves náuseas asociadas a la primera etapa de su tercer embarazo.



El príncipe de 4 años llegó acompañado por su padre, el príncipe William, para su primer día en la escuela de Thomas, en el barrio londinense de Battersea.



Los herederos al trono entraron de la mano al recinto antes de que Jorge fuera recibido por la directora de profesores, Helen Haslem, que le presentó a los otros niños.



William dijo más tarde que el primer día de Jorge había sido un éxito.



"Estuvo bien", dijo en una recepción. "Hubo otro padre que tuvo más problemas con sus hijos, así que me alegró mucho no haber sido yo".



La madre de George, Kate, conocida oficialmente como la duquesa de Cambridge, se encontraba en casa en el Palacio de Kensington. Padece de nuevo hiperemesis gravidarum, las graves náuseas y deshidratación que había sufrido en sus dos primeros embarazos. El palacio indicó en un comunicado que no se encontraba lo suficientemente bien como para llevar a Jorge a la escuela.



En un acto el martes, William dijo que Catalina estaba bien, aunque admitió algunas molestias: “No estamos durmiendo mucho en este momento”.



Vestido por primera vez con su uniforme escolar, Jorge pareció un poco más tímido de lo habitual al llegar a las puertas de la institución.



Sus compañeros de clase lo conocerán como George Cambridge en la exclusiva escuela del sur de Londres.



El centro cobra más de 17 mil 500 libras (22 mil 870 dólares) al año y reúne a un cosmopolita grupo de alumnos de toda el área de Londres. Su clase ofrecerá una amplia gama de actividades, incluyendo ballet, arte, teatro, música y francés.



William y Kate han dicho que esperan que Jorge tenga una infancia lo más normal posible. Responsables de palacio intentaron disuadir el jueves a los medios de enviar fotógrafos a la escuela, ofreciendo en su lugar imágenes de la llegada del niño.



El joven príncipe es tercero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, detrás de su padre y su abuelo, el príncipe Carlos.