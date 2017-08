(Tomada de la Red)

En tormentas fuertes, los perros pueden ponerse frenéticos y correr sin sentido y los dueños se frustran de no poder manejar o entender su comportamiento nervioso.



Algunos de estos pueden ser romper muebles, orinarse dentro de la casa, no querer salir incluso después de horas de haber terminado la tormenta. En este artículo hablaremos de tips para calmar a tu can durante tormentas:



No sobre confortes excesivamente a tu perro. ¡En serio!, tu perro reforzará su comportamiento y podrá empeorar aún más. Básicamente actúa como si nada estuviera mal, y está de más mencionar, que cualquier castigo o grito también le hará más mal.

Encuentra un lugar calmado dentro de la casa que le sirva de refugio. Deja al perro quedarse en el cuarto contigo, usa una cobija cómoda y agradable para que se acueste y acurruque, o dale su juguete favorito para ayudarlo a distraerse.

Apaga la televisión o el radio o cualquier ruido fuerte. El aire acondicionado será suficiente ruidoso para tu perro, así que es mejor no hacer la situación aún más intensa. Lo que sí puede ayudar es música suave y calmada, si decides hacer esto, pon la música sólo de a ratos no por mucho tiempo.

Sonara ridículo, pero trata de distraerlo. Convive con él y pongan en práctica su juego favorito, prémialo con su bocadillo o recompensa preferida. Lo que se busca con esto es que asocie la tormenta con buenas cosas en vez de malas.

Si ninguno de esto ayuda consulta a tu veterinario, ya que también hay opciones de medicamento de corto plazo que pueden calmar a tu perro durante las tormentas.



Fuente:https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/protege-a-tus-mascotas-en-temporada-de-lluvias