Cinco cosas que debes dejar de hacer para lucir un delineado perfecto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El delineado de nuestros ojos es un elemento muy importante para mantener un look deslumbrante. Sin embargo, existen errores que pueden desatar todo un caos en nuestro rostro. Por eso, aquí te decimos cuáles son los más comunes que debes dejar de hacer.



1.- Tratar de emparejar la situación. Podemos caer en este círculo vicioso de querer igualar el delineado de un ojo con el del otro todo comienza con la pequeña intención de alargar o engrosar nuestra línea, para que quede lo más parejo posible en los dos. Pero esta situación siempre termina mal, así que evita caer en este vicio del maquillaje. Si no tienes mucha práctica aún delineando tus ojos, comienza haciendo trazos en una parte de tu piel, como el antebrazo o la muñeca. Recuerda la practica hace al maestro.



2.- Estirar tu ojo. A veces cuando comenzamos a delinear nuestros ojos solemos estirar está zona de la piel. Pero esto es un grave error pues cuando la piel regresa a su normalidad, notamos que la línea quedó totalmente diferente a lo que trazamos al principio. Así que debes evitar estirar tus ojos, basta con tensar un poco los músculos de la ceja para que esta parte quede expuesta y puedas aplicar el delineador correctamente.



3.- Un estilo que no es para ti. Podemos ver en otra persona un look de ojos increíble e incluso tratar de imitar esto en nosotros. Pero tienes que recordar que tu tipo de ojos va influir directamente en el estilo de delineado que tienes que usar y cual en definitiva tienes que abandonar.



4.- Dejar huecos. Recuerda que el delineado te ayudará a crear una ilusión óptica de tus ojos, ya sea para hacerlos ver más grandes o que se vean más profundos, así que debes rellenar bien todos los espacios, no olvides dar un retoque por último a la parte donde nacen tus pestañas. Por lo general es ahí donde se notan más los huecos del color.



5.-Usar un delineador incorrecto. No debes utilizar delineador líquido en la parte del párpado bajo, este tipo de producto no fue creado precisamente para ayudarte en esta zona, debido a su textura y consistencia, no va servir para maquillar la parte baja de tus pestañas.