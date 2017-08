¿Falla lactancia? Revise la técnica

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

El abandono de la lactancia materna porque “no me sale leche”, en la mayoría de los casos se debe a que se aplica una técnica inadecuada al amamantar a su bebé, señala Ivonne Álvarez Peña, neonatóloga del Instituto Nacional de Perinatología (INPer).



Además aún pesan mucho los mitos que prevalecen alrededor de esta práctica, agrega en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto.



Consideró que el personal de salud debe debe estar preparado para asesorar de forma adecuada y oportuna a las mamás que enfrentan problemas de lactancia asociados a una técnica inadecuada.



Sobre todo porque, pese a sus beneficios, en el País sólo 14% de las mamás amamantan a sus bebés, según la Encuesta Nacional de Salud 2012.



Si la madre no logra un buen agarre del bebé, se lesiona el pezón, a ella le duele, el bebé no obtiene la cantidad de leche debido a la mala técnica, se queda con hambre, y entonces surge esa necesidad de la madre de buscar apoyo en las fórmulas lácteas, alertó la especialista.



Es necesario que el personal de salud le ofrezca sesiones de entrenamiento durante el embarazo explicándole cuál es el agarre correcto del bebé y las posiciones que puede implementar a la hora de lactar y la mamá debe aprovechar sus consultas prenatales para despejar dudas sobre esta práctica.



Señaló que las mujeres deben tener presente que a partir del último trimestre de embarazo, la madre empieza a producir leche materna.



Cuando el bebé succiona, el cerebro de la mujer manda señales para la liberar dos tipos de hormonas: La prolactina, que hace que las células alveolares tomen nutrientes de la sangre y los transformen en leche materna, y la oxitocina, que ayuda a expulsarla.



De los cero a los seis meses, la madre debe garantizar que el bebé se alimente exclusivamente con leche materna.



Esta práctica, dijo, puede prolongarse hasta los dos años. Entre los beneficios de la lactancia materna para el bebé se encuentra que reduce el riesgo de muerte neonatal, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, diabetes, cáncer y alergias.



Mientras que en la mamá reduce el riesgo de cáncer de mama y contribuye a su recuperación física y emocional.



Anualmente el País pierde hasta 2 mil millones de dólares debido a la falta de promoción de la lactancia materna, de acuerdo con un estudio recientemente difundido por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).