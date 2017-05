¡Elimina el estrés de tu día!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ritmo. Esta es una de los secretos infalibles para eliminar el estrés. ¿Pero cómo? ¿Más velocidad y locura? Claramente no. El ritmo que muchos precisamos equilibrar es el del cortisol. El cortisol es la afamada «hormona del estrés» porque es la respuesta que genera nuestro cuerpo tras producir determinados químicos en las glándulas adrenales. Cuando el ritmo de esta hormona está en equilibrio nos brinda más energía por la mañana y menos por la noche. Bien balanceada, también regula la función de las células del sistema inmunológico y ayuda a disminuir inflamaciones.



Pero cuando se altera el ritmo de esta hormona muchos se sienten ansiosos y confundidos. Un desequilibrio en su ritmo puede desembocar en problemas tales como el insomnio, la depresión, falta de memoria, dificultad para concentrarse, problemas en el metabolismo, y dificultad para perder peso. Entonces, si quieres librarte del estrés debes prestar atención al ritmo de esta hormona. Para lograrlo hoy te contamos 6 consejos que conforman un plan perfecto para eliminar el estrés en un día. Conócelo a continuación.



1# Reconfigura tus horarios de descanso



Sería muy difícil que tu cuerpo logre reprogramar tu reloj interno sin un buen descanso. Dormir es una pausa necesaria que cuerpo y mente precisan al final del día para realizar todos los procesos que llevan adelante en esas horas de manera eficaz. El cortisol se encarga de regular la producción de melatonina, una sustancia clave tanto para el buen dormir como para la desintoxicación del organismo. Si tienes altos los niveles de cortisol, la producción de melatonina baja o se suprime y es ahí cuando pueden surgir problemas del sueño. Para equilibrar los niveles de cortisol se recomienda dormir al menos 7 horas seguidas. También es aconsejable irse a dormir y levantarse siempre en el mismo entorno horario. Un ejemplo saludable sería levantarse a las 7 am e irse a dormir entre las 10 y las 11 pm.



2# Sigue la luz





El rango de la luz a lo largo del día es otro de los factores que equilibra los niveles de cortisol. La luz natural puede ser tu gran aliada a la hora de lograr un ritmo balanceado. Este tipo de luz también brinda energía y mayor claridad mental a lo largo de todo el día. Si vives o trabajas varias horas en sitios desprovistos de luz natural intenta al menos que las luces que te acompañen sean cálidas y agradables a la vista.



3# Come los alimentos correctos en el tiempo justo



Una dieta baja en carbohidratos no es la solución más aconsejable para equilibrar los niveles de cortisol. Determinados estudios científicos han demostrado que, sobre todo en las mujeres, una dieta baja en carbohidratos eleva estos niveles. El sobrepeso y el estrés son dos consecuencias de este proceso. Recuerda, además que saltearse comidas puede también producir un impacto negativo en los niveles de cortisol. Los expertos en salud recomiendan ingerir alimentos con carbohidratos, pero saludables por ejemplo, un plato con arroz integral o quinoa y verduras o algunas papas hervidas o al horno.



4# Relájate luego del trabajo y antes de la cena



Ciertas investigaciones recientes demuestran que si te relajas mental y emocionalmente luego del trabajo, los niveles de cortisol alcanzan un nivel recomendable. Lo mismo sucede antes de la cena (y esto tiene efectos directos sobre el sueño). Lo mejor entonces es tomarse al menos 15 minutos luego del trabajo y antes de la cena para relajar cuerpo y mente. Una ducha caliente, un buen libro o una sesión de yoga pueden ser la fórmula perfecta para lograrlo.



5# Evita la cafeína y el alcohol por las noches



La cafeína presente en el café, los tés y el chocolate pueden provocar un sueño interrumpido e incluso evitar que duermas varias horas. Desintoxica entonces tu cuerpo de cafeína por al menos 3 semanas. Si no puedes evitar consumir algo de café puedes tomar poca cantidad siempre antes del mediodía. Del mismo modo, si sueles disfrutar de una copa de vino por las noches intenta evitarla y verás cuánto mejora tu descanso nocturno.



6# Elige alimentos saludables



Los alimentos procesados, las comidas repletas de azúcar refinado y las grasas vacías pueden provocar inflamación en tu aparato digestivo. Estas inflamaciones muchas veces elevan por demás los niveles de cortisol. Y, lamentablemente, la inflamación crónica es uno de los disparadores más frecuentes de los desequilibrios de cortisol. Por esta razón es fundamental que consumas alimentos lo menos procesados posibles, sobre todo frutas y vegetales que aportan múltiples vitaminas y minerales sin inflamar tu estómago ni intestinos.



Como ves, para equilibrar el ritmo del cortisol no precisas consumir alimentos extraños, tomar suplementos farmacológicos o embarcarte en dietas restrictivas. Es mucho más simple: requiere algo de compromiso de tu parte para tomar conciencia de aquellos hábitos que pueden dañar tu salud y que desequilibran el ritmo de esta hormona. Esperamos que te sean de utilidad estos consejos y que alcances un equilibrio físico y mental muy pronto.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/180595/plan-perfecto-para-eliminar-el-estres-en-un-dia