7 razones para que los niños tengan una mascota

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tener un animalito en casa trae muchos beneficios a los niños y también a los adultos.



Generalmente, todos los niños sueñan con tener una mascota: un gato, un perro, un ave, una tortuga, un pez… o mejor aún es tener varios animales en casa, y claro, los niños solo piensan en el amor y los juegos, pero tener una mascota tiene otros beneficios que incluso muchos adultos desconocen, y por eso hemos hecho una pequeña lista de los 7 principales beneficios de tener una mascota en casa.



Menos enfermedades respiratorias: Los niños que crecen con perros, tienen menos posibilidades de desarrollar alergia y asma comunes, ya que, según un estudio, los microbios dentro del polvo asociado a casa con perros puede colonizar el tracto gastrointestinal, modular una respuesta inmune y proteger al anfitrión contra el patógeno asmagénico.



Disminución de la presión arterial: esto ayuda tanto a niños como adultos, ya que, según una investigación realizada en la Universidad de Maryland, demostró que la presencia de un perro se asociaba a una presión arterial sistólica (aquella generada cuando el corazón se contrae) y diastólica (cuando se relaja) significativamente menor.



Comodidad al aprendizaje: Muchas veces, cuando el niño empieza a leer, puede sentirse presionado por sus padres o hermanos para hacerlo bien. Para que el niño no se sienta presionado, pueden animarlo a que le lea a la mascota, ya que ésta no lo interrumpirá ni lo presionará para que lo haga más rápido, y el niño se sentirá más cómodo.



Responsabilidad: Tener una mascota no es solo juegos y mimos, también es cuidado, alimentación, limpieza, y todo eso lo aprende el niño y le ayuda a ser más responsable con los seres vivos y en su quehacer diario.



Control y Habilidades: Los niños que tienen mascotas muestran un mayor control a sus impulsos, además de mejorar su habilidades sociales con otros niños y aumenta la autoestima (cómo no va a ser así, si en casa hay un ser peludo que no te juzga y te ama tal cual eres).



Amor Familiar: Tener una mascota ayuda a tener un vínculo más fuerte entre hermanos, sobre todo si cada uno tiene una tarea específica con el animal. Aprenden a compartir, a amar a un mismo ser y a trabajar en equipo.



Disminuye la Soledad: Tener una mascota ayuda en los momentos de tristeza, ya que te acompañan silenciosamente y, a veces, lo único que necesitamos es sentir el amor sin preguntas. Además, acariciar a una mascota reduce el estrés y la ansiedad.



Una mascota te llena de amor y alegría, y lo sé porque tengo dos perros que desde hace 12 años me han acompañado en mis alegrías, tristezas, triunfos, amores y desamores, y sin importar lo que diga o haga, siempre están ahí moviendo sus colas, babeándome un poco, y llenándome de amor todos los días.









Fuente: https://www.veoverde.com/2014/05/7-razones-para-que-los-ninos-tengan-una-mascota/