Perro huye de casa para consolar a una familia desconocida que estaba de duelo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Puppy sintió que una familia necesitaba ser consolada y por eso huye de casa para ir a ayudarlos. Este perro parece que tenía una pequeña misión y la cumplió muy bien



Las horas de preocupación para la familia de un perro desaparecido en Sorocaba, Brasil significaron momentos de consuelo para los residentes de otra casa, que estaban en duelo por la muerte de su amado perro que había fallecido atropellado semanas antes, según G1.



Según Kauan García, Puppy, el perro de 12 años de edad logró salir de la casa en un momento de distracción de su familia y los dejó preocupados. Pero, parece que él estaba sintiendo que alguien allí cerca lo necesitaba.



Mientras algunos parientes publicaban fotos del perro en internet, otros andaban por la región con el collar en busca de información.



“Preguntamos a la gente si habían visto a Puppy. Después de un tiempo, una mujer vio la cadena y preguntó si estábamos buscando un perro, ella nos mostró un perro y era él”.



Los perros son animales tan amables que pueden dar amor y comodidad a las personas que no conocen, pero que están en necesidad de ser consolados. Y el caso del perrito Puppy muestra claramente eso.



El “visitante” inesperado fue a parar a la casa de Ismenia de Fátima Ribeiro, en el momento que salía con su hija, de 11 años. Al parecer el perro eventualmente terminó en la casa de la familia que estaba en necesidad de ser consolados.



“Abrió la puerta y entró como si fuera su casa, yo no sabía qué hacer, le di agua y pienso de mi perro que murió atropellado a principios de mes, parece que él [Puppy] me consoló y escogió esa casa. Fue increíble”.



Ismenia y su familia estaban muy tristes desde la muerte de su perro Pitoco un Pinscher que vivió con ellos durante seis años y murió a principios de enero después de ser atropellado.



El reencuentro entre el animal y su familia, según Ismenia, fue emocionante y había ocurrido por casualidad.



“Me encontré con el niño que parecía estar buscando un perro, parece que fue combinado, cosa de Dios, mi hija ya quería quedarse con él, pero no voy a olvidar de lo que ha pasado, el Puppy es muy querido”.



Pitoco había acompañado a la familia de Ismenia desde hace seis años. Y desde su pérdida, ninguno pensaba tener otro animal, pero la presencia de Puppy en la casa, aunque sea por un corto período de tiempo, ayudó a consolarlos y a abrirles el corazón. El pequeño influyó en una futura adopción.



“Fue un dolor muy grande [muerte del perro] y es tan reciente que Puppy comió el pienso de Pitoco. Mi corazón está de fiesta y, dentro de algún tiempo, vamos a pensar en adoptar un perrito”.



Fuente: https://notasdemascotas.com/perro-huye-de-casa-consolar-familia/