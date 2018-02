Vivir sola, lo que toda mujer debe hacer

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Gracias a las rentas altas, los trabajos mal pagados, nuestra percepción de la soledad y la presión de vivir con esa personita especial, la mayoría pasamos por alto la maravillosa oportunidad de vivir por cuenta propia.



Aunque ciertamente vivir con alguien más tiene sus beneficios, es igual de importante aprender a vivir solos por un periodo de tiempo extendido. Por ejemplo, podrás enfrentar tu desorden… y el de nadie más. También aprenderás a sobrevivir, a limpiar, a hacerte cargo de tu cuerpo y sus necesidades.



Ser mujer y vivir sola no quiere decir que serás la señora de los gatos. Quiere decir que eres independiente, autosuficiente y que disfrutas las maravillas del mundo que previamente no estaban disponibles por culpa de alguien más, séase padre o roomie.



Relajación

Vivir sola te da la mejor libertad de relajarte y liberar la presión, ayudándote a recuperar de días muy pesados o estresantes de trabajo. Esto es especialmente útil para la empatía y los individuos sensibles que siempre cargan con sus preocupaciones… ¡y hasta las de los demás!



Responsabilidad

Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. No tienes que llegar a casa antes de medianoche… ¡porque no hay nadie que te espere en casa! Sin embargo, esta libertad puede ser buena o mala; porque en algún momento tendrás que ser responsable de ti y tu hogar.



Autodescubrimiento

Vivir sola ofrece el ambiente solitario perfecto para descubrir más de ti misma; tu fuerza, debilidades, motivaciones, deseos y patrones de conducta. Esencialmente, vivir así te da más tiempo de enfocarte en ti, ayudándote a desarrollar habilidades introspectivas que pueden, a largo plazo, mejorar tu vida (y la de los demás).



Equilibrio interno

Vivimos en una sociedad altamente conectada que nos pide estar presentes con el exterior cada momento en que estemos despiertos. Es difícil no ver la relación entre la demanda a tanta conexión, sea por internet o el trabajo, y el gran incremento de tiempo que pasamos solos… cada vez es más pequeño.



Creatividad

Vivir sola te dará el tiempo y la libertad de explorar y trabajar en tu pasión. La mayoría de los mejores escritores, artistas y músicos tuvieron sus mejores momentos de creatividad en soledad. ¡Tú tienes que aprovechar en algún momento!