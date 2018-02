Dime cómo conduces y te diré quién eres

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El cuerpo es una máquina perfecta, por lo que expresa en cada movimiento un aspecto único de nuestra personalidad y así como existe una ciencia que estudia a detalle la escritura de las personas para conocer su carácter; el periodista Tom Vanderbilt se ha dedicado a estudiar la manera en que conducen las personas y lo que reflejan cuando lo hacen.



Hace poco publicó un libro que lleva como título: "Tráfico, por qué conducimos de la manera que lo hacemos y qué dice esto de nosotros".



En su publicación habla sobre diez tipos de conductores a partir de sus patrones de conducta a la hora de conducir, toma en cuenta como se sientan, como toman el volante y como conducen.



1. El perfeccionista. El típico conductor que aprendió a manejar en una escuela y procura tener las manos siempre a las 10 y a las 2.



Esta persona pone mucha atención a los detalles y a las reglas, si no se hacen bien las cosas no valen la pena para ellos. Su personalidad es sinónimo de éxito en la vida.



2. El inseguro. Toma el volante por la parte de arriba con las 2 manos. En lo general padece mucho de ansiedad, revisan sus trabajos y proyectos varias veces para estar seguros de que están bien y se sientan seguros con lo que hicieron. Huyen de situaciones de riesgo, pero los amigos y la familia siempre tendrán importancia para él.



3. El pacificador. Toma el volante por en medio, ellos suelen ser personas que les gusta mediar entre sus amigos y familiares. Huye de las discusiones ya que les incomoda estar envuelto en ellas.



4. El jefe. Toman el volante por la parte de abajo. Ellos suelen ser líderes naturales, se hacen cargo de las situaciones de una forma clara y decisiva. Las personas los ven como un gran orientador y asesor, ya que confían de manera plena en su capacidad.



En el trabajo a menudo recibe elogios por su liderazgo. A pesar de esto le cuesta mucho trabajo encontrar una pareja complemente su naturaleza.



5. La excavadora. Esta persona suele manejar sólo con la mano derecha, siempre tiene prisa, suele ser una persona muy ocupada. No le gusta perder el tiempo con problemas, por lo que decide cortarlos de raíz. Es determinado, confía en lo que hace y suele alcanzar todas las metas que se propone.



6. El payaso. Este conductor suele poner en marcha el automóvil sin las manos en el volante, generalmente le pone un toque de humor a todo lo que ve. Es divertido, lleno de creatividad, por lo que su personalidad encaja perfectamente en el mundo de las artes. La gente disfruta de su compañía.



7. El aventurero. Toma con una sola mano la parte media del volante, a ellos les encanta vivir al límite y aprovechan al máximo cada momento. Le gustan los deportes extremos y en el amor no le preocupa enamorarse muchas veces. Su mentalidad permite ganarse el respeto y admiración de las personas que le rodean.



8. El partidario. Toma con las dos manos la parte media baja del volante. Ellos son unas personas adorables y les alegra cuando los demás tienen éxito. Es el amigo perfecto. Disfruta de la vida desde una perspectiva amable y positiva.



9. El cool. Toma el volante solamente con la mano derecha; por lo general es alguien muy relajado. No suele tomar la vida en serio y siempre buscará estar donde su entorno sea más relajado. Cuando hay tiempo difícil le gusta proyectar confianza e indiferencia. Vive la vida como si todo el tiempo estuviese de vacaciones.



10. El minimalista. Toma sólo con la mano derecha la parte baja del volante. Ellos no se complican la vida, buscan que sea lo más simple posible. Prefieren a las personas genuinas y evita rodearse de personas que no le ayudarán en la vida. Para seleccionar su ropa es fácil: se pone algo negro y si quiere causar una impresión le pone algo colorido. Aunque sea sencillo no es aburrido, la gente admira sus gustos sencillos y como elimina el drama de su vida.