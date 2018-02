Razones por las que San Valentín puede ser un día 'tóxico'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Entre la carga de encontrar el regalo ideal, la ansiedad de tener pareja y la presión de regalar amor, el 14 de febrero es uno de los días más tóxicos del año. Y en la época donde todos estamos conectados, es prácticamente imposible evitar el Día del Amor y la Amistad.



Crea expectativas irreales

La presión de tener un día romántico te puede orillar a gastar en cosas que posiblemente tu pareja no necesita. Lo peor del caso es que la falta de comunicación entre parejas y lo que cada una espera de la otra puede provocar discusiones innecesarias donde eventualmente tienes que perdonarlo por no saber leer tu mente.



Provoca estrés

Entre el término de las festividades navideñas, el frío invernal y la recuperación de los excesos de enero, lo más seguro es que no estés para nada preparada para el día del Amor y la Amistad. Sin importar que estés soltera o emparejada, esas obligaciones de San Valentín pueden crear estrés. Como en Año Nuevo, no tienes que sucumbir ante las presiones del 14 de febrero.



Puede provocar ansiedad

La objetivación de la mujer en cada comercial de lencería te orilla a comprar lencería que normalmente no usarías para complacer a tu pareja. Combina esas dos presiones y tenemos el origen de muchos embarazos no deseados.



Provoca sentimientos deprimentes

Estar soltera en San Valentín te hará pensar que no mereces amor o que simplemente eres incapaz de ser atractiva. Te preocupará si algún día encontrarás a esa personita especial o si algún día alguien podrá amarte. Y si estás en una relación infeliz, prácticamente sentirás lo mismo.



Sólo no trates de compararte con las personas que ves en redes sociales o en la televisión. ¿En verdad crees que son reales?



Te presiona a gastar dinero

Si no hay dinero por los gastos navideños, ahora te enfrentas ante la presión de comprarle algo a tus amigos o a tu pareja… ¡o a ambos! Independientemente de que creas o no en este día, es posible que en algún momento sientas la cosquillita de comprar algo. Tal vez para ti, para él o simplemente porque sabes que todos están gastando y no quieres quedarte atrás.



Empodera los malos roles de género

Si no fuera suficiente, el día de San Valentín presiona a los hombres a tener un gesto romántico, mientras que las mujeres se preparan para recibir el regalo ideal. Básicamente es una comedia romántica sexista. La publicidad usualmente muestra que toda mujer ama el 14 de febrero, mientras que los hombres son propensos a olvidar la importancia de tal día, inevitablemente provocando discusiones que los orilla a comprar un regalo costoso.



La comercialización de San Valentín se basa en un entendimiento tradicional heteronormativo de roles de género.