Lo que debes saber si quieres salir con alguien tras un divorcio

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Tener un divorcio es complicado, pero volver a salir con alguien lo es aún más, sobre todo si se tienen hijos. Es por ello que aquí te dejamos unos tips para que te sea menos complicado sentirte a gusto con esa persona que estás conociendo.



1.- Elimina los nervios. Es muy posible que te sientas incómoda por tener una cita cuando ya tienes hijos, pero el divorcio no es sinónimo de fracaso. Ahora ya cuentas con experiencia, la cual te ayudará a detectar mejor lo que estás buscando en tu vida amorosa.



2.- Ten confianza. Tener confianza en si misma es la clave para cualquier tipo de relación. Así que ten una actitud positiva en todo momento.



3.- Lo pasado, pisado. Es bien importante que mires hacia el futuro y no hables de tu ex, deja de mirar atrás y sólo déjate fluir.



4.- Las citas por internet puede ser una opción. En caso de que quieras salir con alguien por este medio sólo tienes que extremar precauciones y utilizar la app adecuada.



5.- Relájate. Generalmente las citas se concretan para pasar un buen momento no para estresarte. Así que disfruta el momento. Salir con alguien debe ser divertido, y no debes hacerlo pensando en conseguir algo súper serio. Sé honesta y abierta sobre lo que quieres con la gente con la que salgas. Una vez que domines esto, eventualmente encontrarás a esa persona especial con la que podrás volver a empezar.