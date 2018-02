A sacarle provecho

YAHUALICA, Jalisco(GH)

A los productores de chile de Yahualica, en Jalisco, no les quita el sueño que pronto puedan obtener la Denominación de Origen (DO) para este producto, ya que en los últimos meses se han enfocado en desarrollar proyectos productivos.



A mediados del año pasado, 15 campesinos de la comunidad de Manalisco formaron la Asociación de Agricultores de Chile de Yahualica que, como tarea inicial, pretende poner en marcha una procesadora para vender el chile en diferentes presentaciones este mismo año.



“Vamos a darle valor agregado al chile. Lo vamos a tostar y lo vamos a moler para ofrecerlo al consumidor en aceite o molido. Otro proyecto es tener otra fábrica de salsas”, detalla Luis Antonio Plascencia, quien desde niño se dedica a cuidar chilares en tierras yahualicenses.



El año pasado se registró uno de los temporales más atípicos que al productor le haya tocado ver, debido a que las lluvias se retrasaron un mes, ocasionando una merma en la producción. Además, la presencia del gusano barrenillo aumentó en los chilares.



“En 2016 produjimos siete hectáreas y en 2017 fueron poco más de dos. De 10 años para acá los agroquímicos también subieron un 30% y a eso le sumamos que antes el chile se vendía mucho más caro, costaba entre 85 y 90 pesos, y ahora vale 70 pesos”, puntualiza el productor.



No obstante se mantienen optimistas y a la espera de que su Municipio, al igual que otros siete de Jalisco y dos más de Zacatecas, alberguen la Denominación de Origen y activen la afluencia turística.