La mansión más cara de EU cuesta 250 millones de dólares

LOS ÁNGELES, California(AP)

Una megamansión en la exclusiva zona residencial de Bel Air en Los Ángeles es la casa más cara que aparece en listas en Estados Unidos: Piden 250 millones de dólares.



Tiene 12 dormitorios, 21 cuartos de baño, cinco bares, tres cocinas especializadas, un spa y una piscina de 26 metros (85 pies) con vista a Los Ángeles. También tiene una sala de cine de 40 asientos, una bolera y una flota de coches exóticos y antiguos por valor de 30 millones de dólares.



El inmueble, propiedad del magnate de bolsos Bruce Makowsky, tiene cuatro niveles y 3 mil 500 metros (38 mil pies cuadrados) de superficie construida.



Según Makowksy, solo 3 mil personas en el mundo podrían darse el lujo de comprarla.



En una entrevista reciente con The Associated Press, se le preguntó a Makowksy por qué cree que vale esa cantidad.



"La razón por la que vale 250 millones de dólares es por todo el trabajo de los últimos cuatro años de tener 300 personas trabajando en la casa. Tenemos más de 30 millones de dólares en automóviles, coches deportivos exóticos y autos de época", explicó.



"Tenemos una vista de 270 grados, de las montañas cubiertas de nieve y de Los Ángeles. La casa se vende con un personal de siete trabajadores de tiempo completo, algo que es una locura", agregó.



"Así que si quieres a la mejor chef en el mundo, la tienes. Si quieres un masaje tenemos todo listo", aseguró.



Makowsky explicó que tenía sentido construir esta mansión porque concluyó que estaba gastando más dinero en otras cosas con las que no pasaba tanto tiempo.



"Después de estar en grandes yates en todo el mundo y en hermosos aviones privados, no tenía sentido para mí gastar 350 millones de dólares en un barco, 100 millones en un avión y estar viviendo en casas de 20 millones o de 30 millones... Las casas no iban al ritmo de los juguetes, así que mi sensación era de 'si vas a pasar más de 12 horas al día en tu casa, debe ser la experiencia más increíble del mundo'''.