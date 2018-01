Actos que califican como violación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ahora más que nunca, la violación debe ser calificada en blanco y negro, no con matices grises donde existan probabilidades de ser o no ser. No es que sea un 10% de violación o no. Es cosa de decir: fue o no fue. No es broma, hay muchas mujeres hoy en día que no saben decirte si fueron o no violadas. Y no es cosa fácil, pero hay que aprender a distinguir.



Sexo sin consentimiento verbal: Primero que nada, ambos deben estar de acuerdo (claramente y implícitamente) que quieren tener sexo. Un estudio americano reciente mostró que el 64% de chicas universitarias dan su consentimiento verbal, mientras que otros estudios mencionaron que los hombres tienden a apoyarse más en señales no verbales. Al final del día, sin un “no” o “sí” claro, no hay permiso y, por ende, se le llama violación.



Sexo forzado en una relación seria: La mayoría piensa que la violación sucede entre 2 extraños, o gente que se conoce tan sólo un día. Y aunque éste también es el caso, las violaciones también suceden en relaciones serias, como el matrimonio. Sin importar el título o estado de su relación, ambos pueden decir “no” al sexo en cualquier momento. Nadie está obligado a nada.



Sexo forzado en estado de ebriedad: Muchas historias de violaciones revelan que la persona fuerza la intimidad porque piensa que “está bien” simplemente porque están en la presencia del alcohol. Sin embargo, una violación ES una violación, sin importar que hayan tomado 2 o 20 cervezas. Además ninguna decisión en estado de ebriedad es legalmente aceptable.



Otras formas forzadas de actividad sexual: Muchos dirán que la violación no implica otras prácticas que no sea una penetración sexual. El sexo oral, por ejemplo, puede ser forzado, así como el sexting inapropiado.



Sexo que requiera coerción: Si tienen que convencerte una Y otra vez para acostarte con alguien, es posible que no quieras hacerlo. En términos generales, si estás cediendo simplemente porque tu pareja no deja de Intentar convencerte (o te hace sentir mal por no ceder), es una violación.