6 Tips de higiene femenina que nadie te enseñó

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las mujeres aprenden de su higiene íntima de diferentes formas; a veces de otras personas (como tu mamá o una maestra), y a veces de la web, Wikipedia o incluso de infomerciales. El chiste es que SIEMPRE hay algo qué aprender.



Cuando una mujer llega a la madurez, se espera que pueda tomar las mejores decisiones para su bienestar y salud íntima. Y la verdad es que no siempre son sencillas ni obvias. Entre la decisión de una rutina de higiene regular a los productos que una necesita, las mujeres no la tenemos fácil.



Aléjate de las fragancias: A veces es difícil olvidar este dato. Para nosotras como mujeres, el olor es importante, y aunque sabemos que no es bueno poner fragancias ahí abajo, estoy segura que la mayoría de nosotras querría que esto cambiara.

Usa toallas femeninas de vez en cuando: Aunque pareciera que usar toallas femeninas pequeñas es higiénico, en realidad NO deben usarse de manera regular.



Algodón siempre: El algodón es una tela muy respirable, lo cual la convierte en la tela IDEAL para comprar lencería. De acuerdo a los expertos, las panties de algodón pueden eliminar la humedad cerca del área vaginal, lo cual disminuye las probabilidades de infecciones y hongos.



Usa toallas frescas: Cambiar de toallas SIEMPRE será una buena idea, y es que las bacterias se apegan TANTO a las toallas, que te ponen en riesgo de una infección. Lo más recomendable es comprar una toalla suave y dejarla secar antes de utilizarla nuevamente.



Nada de ropa húmeda: Asegúrate de quitarte tu traje de baño o tu ropa de entrenamiento lo más rápido posible para evitar que la humedad atraiga más bacterias.



Límpiate bien: Nunca lo olvides; de adelante para atrás. Esto seguramente ya lo sabes, pero si no, es súper importante que lo hagas bien, de otra forma tu zona íntima podría verse MUY afectada.