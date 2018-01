CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen opiniones encontradas sobre si se debe o no practicar la circuncisión al varón recién nacido, de tal manera que muchos padres prefieren realizar únicamente los ejercicios que su pediatra recomienda y evitar someterlos a este procedimiento.



Hoy en día la circuncisión se la están realizando hombres de todas las edades por los beneficios que proporciona a su salud sexual.



En opinión de los expertos



Sin embargo, la mayoría de los especialistas serios continúan recomendando practicarla, pues existe evidencia que demuestra los beneficios médicos de la circuncisión:



Los hombres que no han sido circuncidados tienen una secreción llamada esmegma, que sirve para proteger y lubricar el prepucio. Esta secreción blancuzca y viscosa está formada por sebo, sudor, células muertas de la piel y bacterias. Si no se limpia constante y correctamente se acumula entre el glande y el prepucio y es maloliente.



Los médicos consideran que el esmegma puede ser cancerígeno, pues llega a producir cáncer tanto en el pene como en la pareja sexual. De hecho el cáncer cervicouterino se da mucho menos en las mujeres cuyas parejas están circuncidados.



El lado positivo de la circuncisión



Las ventajas de la circuncisión son la higiene y la salud, pues un pene circuncidado no produce acumulación de esmegma, es más fácil mantener limpio el glande y menos probable que se produzcan infecciones. Además de que se sabe que la circuncisión es un mecanismo de protección contra Virus de Papiloma Humano y VIH.



La circuncisión no aumenta ni disminuye el placer sexual del varón, solamente hace distinta su sensibilidad a la que tiene un hombre no circuncidado. Además, para muchas mujeres, durante el coito un pene circuncidado es más higiénico, estético y un glande más grande se siente diferente.



10 ventajas de la circuncisión:



1. La circuncisión incrementa el rendimiento sexual, retrasando la eyaculación y haciendo que los encuentros íntimos sean más prolongados.



2. El pene tiende a crecer después de la circuncisión al liberarse el glande (cabeza del pene) del frenillo.



3. Protege del Virus de Papiloma Humano.



4. Un pene circuncidado es más estético.



5. Se ha demostrado que estar circuncidado disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de pene.



6. Es menor el riesgo de contraer infecciones del aparato urinario.



7. La circuncisión provee un efecto protector ante la infección del virus VIH.



8. Estar circuncidado evita sufrir fimosis, parafimosis y balanitis, patologías muy comunes del pene.



9. Los hombres circuncidados afirman que es más higiénico, ya que es más fácil mantener el pene limpio durante todo el día, ya que el pene no circuncidado produce esmegma, secreción sebácea que se acumula debajo del prepucio.



10. La sensibilidad no disminuye.

Sólo requieres 2 días de recuperación después del procedimiento.