¡Cuidado! ¿Tu relación es peligrosa?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen ciertos comportamientos que generalmente ignoramos y pueden ser señales para evitar la violencia dentro de la pareja…



Será que ¿el amor duele? Cuando hablamos de relaciones de pareja es muy común que existan quienes contesten afirmativamente a esta pregunta, sin embargo, las cosas no deberían ser así.



El llevar una relación de pareja sana y estable, tiene mucho que ver con el hecho de que ambas partes sean conscientes y responsables con lo que hacen, que se dejen de lado las agresiones y, por supuesto, que la violencia no forme parte de la relación, no obstante, muchas veces ignoramos ciertas señales violentas “por el amor que se tiene”.



La crítica, infidelidad, agresiones y señales pueden estar ahí, pero en muchos casos nos negamos a ver que estamos dentro de una relación peligrosa. También existe la posibilidad de no saber lo que estos indicios quieren decir de nuestra pareja y de nosotros mismos.



Por eso, el Instituto Español de Agresión y Familia, publicó cuatro señales del carácter de una persona que te pueden ayudar o identificar si una relación con él/ella se puede convertir en una verdadera pesadilla:



1. Fanfarrón. Muestra una baja tolerancia a la frustración, no pueden retrasar o posponer la obtención inmediata de placer. La planificación es mínima, al igual que la consideración de otras alternativas y parecen aburrirse e inquietarse con gran facilidad. Cuando las cosas van saliendo como quiere, puede comportarse de forma agradable, ingeniosa o inteligente.



2. Abusivo o sádico. Muchas personas se distancian de estos individuos, ya que se sienten intimidadas por sus formas bruscas y beligerantes. Las perciben como personas frías e insensibles a los sentimientos de los demás y que obtienen un gran placer compitiendo y humillando.



3. Voluble. Aunque este tipo de personas necesitan de atención y afecto, actúan de un modo imprevisiblemente contrario, manipulativo y lábil en sus relaciones personales. En una reacción frenética a su temor al abandono y a la soledad, se comportan de forma iracunda y explosiva poniendo en peligro su seguridad y la de su pareja.



4. Todos están contra él. No sólo guardan rencor y no se olvidan de aquellos con los que se han relacionado en el pasado, sino que también presentan una actitud pendenciera, reacia y problemática hacia los recién conocido, bajo la patente desconfianza y vigilancia defensiva.



Por otro lado, cabe mencionar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llevó a cabo una investigación con respecto a la violencia dentro de una pareja, la cual concluyó que en estas parejas, se está hablando de una relación asimétrica, de poder entre las personas y si bien la violencia se puede ejercer de muchas maneras y sus consecuencias manifestarse en daños de diversa índole, todos los actos violentos tienen en común el sometimiento y el control de la otra parte.