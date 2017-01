Cosas que te hacen parecer más bajita

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Eva Longoria, Elsa Pataky y Ariana Grande miden menos de 1.60 m., pero a pesar de eso marcan estilo. ¿Cómo lo consiguen? Sacándose el mayor partido posible. Si observamos sus looks podemos sacar algunas conclusiones que podemos incorporar a nuestros looks para parecer más altas.



1.- Zapatos escotados. Los que cubren mucho el pie, como los Oxford o los mocasines, lo acortan porque ocultan la parte delantera de la pierna. Sin embargo, los stilettos o las palas consiguen el efecto completamente contrario.



2.- Huye de las faldas midi. Mejor que sean a mitad de pierna, las más largas acortan la figura, lo mismo que las largas.



3.- El truco del bolso pequeño. Es una cuestión de escala: Tú eres bajita, el bolso grande te hará aún más bajita porque te empequeñecen, además de destrozarte la espalda.



4.- El pelo corto, la apuesta ganadora. Un recogido o el pelo corto consiguen que la atención se centre en el cuello; el exceso de pelo solo distrae.



5.- Mejor los looks en bloque. Así el centro de atención no es la ropa, sino tus ojos o los complementos, además la diferencia de colores rompe la línea vertical que queremos crear con el look.



Si, ya sabemos que las opciones son absurdas pero ¡Vamos! Hay que tomar las cosas con humor y no vivir preocupados; dicen por ahí que el tamaño no importa pero ¿tú qué crees?