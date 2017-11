Grunge: Rebeldía y actitud para vestir

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Quién iba a decir que un estilo duramente criticado en los noventa se convertiría en uno de los favoritos hoy en día y serviría como inspiración para renombradas marcas?El grunge ha logrado trascender en la moda gracias a sus altas dosis de actitud. Y es que podemos considerarlo rebelde, despreocupado y casual, menos común.De la mano de diseñadores como Marc Jacobs, Hedi Slimane e incluso Karl Lagerfeld, además de la propuesta de grandes cadenas low cost, la estética grunge se ha renovado para conquistar a nuevas generaciones, quienes se identican con un modo de vestir relajado que expresa libertad y carácter.Si Kurt Cobain, vocalista de la banda Nirvana, fue su máximo icono hace dos décadas, famosas como Kristen Stewart, Paris Jackson, Miley Cyrus y Gigi Hadid son exponentes actualmente del nuevo grunge, el cual muestra una cara más vanguardista, ‘glam’ e incluso lujosa, que se contrapone con su filosofía antimaterialista y dista de las declaraciones que el diseñador Jean Paul Gaultier hiciera durante los noventa: “El grunge no es nada más que una forma de vestir cuando no tenemos dinero”.Basta observar la campaña de Versace de esta temporada, en la que las modelos reinterpretan la estética pero con prendas de un valor superior a los mil dólares, para corroborar el impacto del grunge en las propuestas de las casas de lujo.Por el contrario, sellos de amplio rango comercial como H&M, Topshop, Zara y Forever 21 incluyen constantemente en sus colecciones piezas características de este estilo, tales como camisas a cuadros, t-shirts con imágenes de bandas, cárdigan tejidos, jeans desgarrados, botas de estilo militar, gorros tejidos, entre otras.El nuevo grunge abre un camino para vestir de manera original, cómoda y personal, así como para elevar el volumen de rebeldía en tus looks.Nada grita más grunge que una camiseta estampada con el nombre o imagen de una banda musical. La mejor forma de combinarla es con unos jeans de corte recto y unos tenis de lona, como los tradicionales Converse o Vans.Para un look menos relajado, lleva una falda de mezclilla, medias oscuras y unos botines planos. No olvides incluir un cinturón, el cual puede tener detalles metálicos para hacerlo más llamativo.Otra manera de lucir los estampados de agrupaciones es mediante una sudadera larga que puede complementarse también con unos jeans y unas botas militares. Cuando el termómetro descienda, suma la clásica camisa de franela a cuadros o, bien, un abrigo extralargo, de preferencia en una tonalidad oscura.Si Kurt Cobain viviera, no dudaría en utilizar nuevamente el abrigo con print de leopardo con que fue fotograado en los noventa.En marcas low cost como Forever 21 y Zara puedes encontrar diversas opciones para llevar a tu guardarropa. Recuerda crear combinaciones originales para no verte como el resto.1. Balmain2. R133. Pull & Bear4. Zara5. H&MLas botas de estilo militar no pueden faltar para conseguir una estética grunge actualizada.Este tipo de calzado se caracteriza por llegar a media pierna, tener una pequeña suela y tacón y amarrarse por enfrente con agujetas. Para asegurar su versatilidad, busca un modelo en color negro, pues combina bien con distintas tonalidades.No dudes en elegir un par con detalles metálicos, ya sea en plata o dorado, para darle un giro moderno.Con un vestido camisero a cuadros logras un atuendo adecuado para llevar al trabajo (si el código de vestimenta de tu empresa te lo permite) y con un slip dress negro lucirás perfecta para una salida de noche durante el fin de semana.No olvides sumar un maxiabrigo a cuadros o de color sólido, o si deseas llevar tu look a los límites del grunge, elige un cárdigan tejido.Otra alternativa es llevar las botas con las agujetas ojas con unos jeans cerrados en la parte baja o bien arremangados.Este calzado es una buena inversión para todo el año ya que es cómodo y sumamente resistente.1. Stradivarius2. DSquared23. Dolce & Gabbana4. Zara5.Off-WhiteSon cómodos, aguantadores y hay opciones para cada bolsillo. Por eso no es extraño que los jeans sean una de las prendas clave del estilo grunge.Lo ideal es llevar un modelo deslavado y con desgarres, es decir, que luzcan como si sus días de uso estuvieran a punto de expirar.Selecciona unos de corte recto o, bien, de tipo boyfriend, caracterizados por ser más anchos en la pierna y reflejar un aire masculino, aunque también puedes apostar por un diseño más ajustado si los otros no te favorecen tanto.Mira el estilo de la actriz norteamericana Kristen Stewart para elegir unos y aprende a combinarlos de manera correcta.Según el clima, puedes acompañarlos con una camiseta estampada, un suéter abierto o un pullover a rayas.En cuanto al calzado, van bien con unos Converse o Vans, así como con unos botines planos con estoperoles u otros detalles metálicos.Un gorro tejido o un collar de cadena resultan buenos complementos para dar un toque más personal a tu look, así como para hacerlo más original.1. Tommy Hilger2. Zara3. Gucci4. Vans5. Tommy Hilger x Gigi HadidEn 1992, Marc Jacobs escandalizó al mundo de la moda con una colección de notable influencia grunge para Perry Ellis, misma que le valió su despido de la firma.Entre las piezas que mostró se encontraban abrigos que casi rozaban el piso, mismos que ha incluido diferentes temporadas en colecciones para su propia rma. Si antes se llevaron en materiales ligeros con textura rugosa, hoy en día los modelos estrella se confeccionan con lana y poliéster.De kaki a negro, pasando por borgoña y gris, es una prenda que no puede faltar en tu guardarropa durante el otoño y que además te funcionará para el invierno.Las mujeres de más de 1.70 metros pueden elegir diseños arriba del tobillo, mientras que quienes sean de baja estatura, deben apostar por modelos que cubran por mucho la rodilla.Recuerda que el grunge no solo es un estilo, sino también una actitud, entonces puedes incluir cualquier pieza en tu outfit siempre y cuando la portes con seguridad.Combina el abrigo XL con unos jeans o pantalones de algodón a media pierna.1. Moncler2. Nike3. Pull & Bear4. Philip Plein5. Maison MichelLa camisa de franela a cuadros se convirtió en un elemento indispensable del estilo grunge debido a que proporcionaba abrigo a los músicos de este género, quienes provenían principalmente del estado de Washington, donde el clima suele ir de templado a frío.Esta prenda acostumbraba a usarse abierta sobre una camiseta estampada o amarrada a la cintura. Las versiones actuales se confeccionan sobre todo con algodón, ya que hay lugares donde el clima es cálido y se llevan solas o bajo una chaqueta de cuero o chamarra acolchada.Asimismo, forman parte de atuendos menos casuales, perfectos para acudir a la oficina y los cuales pueden integrarse por una falda a media pierna o unos pantalones de algodón con pernera amplia, combinados con tacones o zapatos oxford, respectivamente.Un vestido de líneas amplias con ruedo asimétrico es también una alternativa relajada pero presentable para llevar al trabajo. Para no perder el aire grunge, los cuadros deben ser de tamaño mediano a grande, nunca pequeños.1. Alexander McQueen2. Junya Watanabe3. Uterqüe4. Zara5. Mango