Ropa que te favorece si tienes poco trasero

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El trasero, retaguardia o “pompi” son una de las partes más sexys del cuerpo femenino. Sin embargo, si no tienes grandes medidas o redondeces, debes apoyarte en las prendas adecuadas para sacarle el mayor beneficio a la hora de vestirte.



La industria de la moda no es ajena a este problema, así que se ha dedicado a crear ciertas siluetas que te ayudarán a darle volumen a la zona y caminar ¡sin complejo alguno!



Jeans ajustados



Y de preferencia de colores claros, así no adelgazarán aún más esta zona.



Escoge los que tienen bolsillos con solapa, adornos, botones y formas redondas en la parte trasera. Además los jeans de lycra o spándex le proporcionarán levantamiento a tu pompi.



Pantalones con pinzas traseras



Estos tienen una banda de tela gruesa alrededor de la cintura, por ende llevan la atención a esta parte del cuerpo. Este tipo de pantalones hacen que la parte inferior de tu silueta se vea más voluptuosa.



Faldas en línea “A”



Este tipo de siluetas son perfectas para las mujeres con poco trasero, ya que el punto focal es cintura y las piernas, dejando en un segundo el derrière. Además, por su tipo de caída, son de gran provecho para aquellas que no gozan de un pompi de gran tamaño.



Faldas plisadas



Las faldas plisadas están de tendencia, y sobre todo con un largo midi, es decir por debajo de la rodilla. Además son ideales si quieres ganar volumen en la parte posterior de tu cuerpo. Atrévete por un modelo que marque la cintura y así crearás un efecto óptico que va a estilizar tu figura.



Vestidos con pliegues



Los mejores vestidos para quienes tienen poco trasero son los que posean pliegues, volados y diversos niveles; a la vez que estiliza tu cuerpo, esta silueta lo harán uniforme y le diversificará la atención al área de los glúteos por su estilo, clase y elegancia.