Un mal que amenaza a los más pequeños

MONTERREY, Nuevo León(AGENCIA REFORMA)

El nacimiento de un bebé es un momento que se atesora para siempre.



Sin embargo, para algunos padres, los primeros meses de vida de su hijo, o incluso antes de nacer, se ven amenazados por un enemigo silencioso: La atrofia muscular espinal.



En su primer año de vida, Roberto era un niño risueño y saludable que se desarrolló de manera normal, hasta que llegó el momento en que debía dar sus primeros pasos.



“Mi hijo siempre se mostró muy sano, desarrolló normalmente todas las habilidades de un recién nacido en crecimiento”, recuerda Diana Marroquín, mamá de Roberto.



“Lo único que nos tenía consternados era su forma de levantarse, ya que mi hijo al año y medio no se soltaba para caminar”.

Su instinto maternal la llevó a buscar ayuda.



“Una neuróloga nos mandó con una genetista que le mandó a realizar una biopsia de músculos y una electromiografía”, detalla.



Sin embargo, los especialistas en Monterrey no pudieron dar con exactitud con la enfermedad, dándoles tres posibles padecimientos.



“Esto fue en el 2001, 2002, cuando apenas empezaba a usar internet, entonces empecé a investigar estas enfermedades y los resultados con los que di eran catastróficos. Empecé a pensar ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué hay para darle? ¿Qué puedo hacer? Porque ponernos a llorar, pues no”.



Fue entonces que decidieron viajar a Utah, donde luego de algunos estudios les dieron el diagnóstico definitivo: presentaba atrofia muscular espinal.



¿QUÉ ES?



La atrofia muscular espinal es una enfermedad cuya área de afección primaria son las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal, la cual se encarga del movimiento, explica Maria Elena Meza, especialista en enfermedades neuromusculares.



“Existe la ausencia de una proteína codificada por un gen que se llama SMN1 (proteína de supervivencia de la motoneurona), entonces estas motoneuronas de la médula espinal empiezan a morir porque les falta esta proteína que les ayuda en su desarrollo”, afirma.



El cuerpo, sin embargo, ha encontrado la manera de luchar contra esta ausencia de proteína, explica la especialista.



“Muy cerca del gen SMN1 hay el gen SMN2 que tiene la característica de producir la proteína de supervivencia de la motoneurona, sólo que la hace ‘menos efectiva’”, agrega.



Los tipos de la enfermedad



Existen cuatro tipos de atrofia muscular espinal.



“Tristemente, hay uno que se clasifica como atrofia muscular cero, en la cual no hay producción de SMN1 ni de SMN2, entonces prácticamente se es incompatible con la vida”, explica Maria Elena Meza, especialista en enfermedades neuromusculares.



“En los siguientes tipos lo que sucede es que está ausente el SMN1, entonces el SMN2 trata de compensar y genera más copias”.



SÍNTOMAS

Los primeros síntomas se pueden manifestar desde el periodo prenatal, donde la mamá puede sentir que el niño no se mueve como debería.



“El diagnóstico se puede hacer desde la etapa neonatal o cuando uno nota a un paciente hipotónico (flácido, músculos sin un tono normal); también hay una característica de que nacen con la lengua muy arrugada (atrófica)”.



Otras señales, menciona Meza, es que presentan problemas de fasciculaciones, deglución o respiratorios.



Cuando la enfermedad se presenta en la adolescencia o juventud el paciente empieza a tener debilidad muscular generalizada y atrofia en las piernas, principalmente malestares en el muslo.



TRATAMIENTO

En diciembre del 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó un fármaco para tratar directamente la atrofia muscular espinal.



“El Nusinersen es un medicamento nuevo que requiere que el paciente tenga la genética positiva para poder incluirlo como tratamiento. Lo que hace es tratar de que el gen SMN2 produzca más proteína y entonces el paciente no tenga tanta debilidad muscular y que no pierda la habilidad de moverse, ése es el principal objetivo”.