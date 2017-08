Colación saludable para el trabajo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El día en la oficina puede parecer nunca terminar, y a veces con tantos pendientes y reuniones podemos olvidarnos de cuidar nuestra alimentación. El resultado de esto muchas veces es que terminamos comiendo cosas que no nos aportan nada bueno, y que incluso perjudican nuestro organismo y rendimiento en el trabajo.1.- Una fruta de estación siempre será una buena alternativa, por su contenido de fibra, vitaminas y minerales, que resulta muy beneficioso para el organismo, y optimizará tu rendimiento durante el día.2.- Bastones de verdura. Date un tiempito en las mañanas y corta un poco de apio y zanahorias para llevar. Son fáciles de transportar y le brindan a tu organismo fibra y vitaminas suficientes para mantenerte sana y activa.3.- Yogurt griego. Cuenta con muchas proteínas, calcio y además es bajo en grasas. Contribuye a que tus huesos no se desgasten durante las largas jornadas que pasas sentada.4.- Galletas de avena o integrales. Son la dosis ideal de energía para la media mañana o la media tarde, aportan fibra y son recomendables porque no son solo harina, además no suelen pasar de 150 calorías.5.- Un sándwich. No hay nada más práctico y clásico que un sándwich, por ejemplo de atún, para comer a media mañana o cuando sabes que almorzarás más tarde que de costumbre.6.- Mix de frutos secos. Este es un tentempié muy saludable y lleno de beneficios; como calcio, potasio y magnesio; capaz de proveerte de energía suficiente para todo el día. Puedes prepararlo tú misma o comprarlos ya listos.7.- Barras de granola. Una excelente opción para disfrutar a media mañana es la granola, ya que está comprobado que es una gran fuente de energía. Prueba con una que contenga además frutos secos y miel.FUENTE: http://elcomercio.pe/viu/7-snacks-saludables-ideales-llevar-noticia-447513?foto=7