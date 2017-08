Síntomas de la enfermedad de Crohn

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tener dolor de estómago después de comer algo pesado es normal, pero si no sólo sientes dolor, sino que tienes cólicos, intestinos irritables y otros problemas digestivos, podrías tener la Enfermedad de Chron, un desorden autoinmune que requiere tratamiento.Si es que tienes Crohn, te será más difícil comer, hacer ejercicio y socializar. Por si fuera poco, puede pasar desapercibido por mucho tiempo, así que debes poner extra atención a los síntomas.DiarreaTener diarrea y movimientos intestinales anormales es común en aquellas personas que sufren de Chronn, un desorden autoinmune que afecta el tracto digestivo.Pérdida de pesoCuando tienes esta enfermedad, tu cuerpo no podrá absorber correctamente los alimentos, así que estarás desnutrida (un gran problema a largo plazo). Si pierdes peso rápidamente y sin explicación alguna, no dudes en acudir con tu médico.Fatiga en excesoPodrás sentirte cansada después de un largo día de trabajo, pero si sientes fatiga crónica durante el día y la noche, podría ser culpa de Chron. También puede ir de la mano con anemia… si es que no te cuidas.Sangre en hecesEs común experimentar sangre en las heces si sufres de un desorden autoinmune como la enfermedad de Crohn, la cual afecta la digestión. Sangre en las heces puede ser preocupante, así que no lo dudes más y consúltalo con un experto.Pérdida de apetito.La pérdida de apetito es un factor correlacionado con otros síntomas, tales como la pérdida de peso, desnutrición y cansancio. Es importante trabajar con un equipo multidisciplinario para asegurar que todas tus necesidades estén satisfechas.Cabello dañado y uñas frágilesSi tienes cabello y uñas débiles, puede que sea el resultado de una mala absorción de nutrientes, resultado directo de Crohn.InflamaciónPodrías sentirte más inflamada de lo normal, si es que sufres de Crohn u otra enfermedad auotinmune. La inflamación puede verse especialmente en las piernas, gracias a ciertas deficiencias nutricionales.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/sintomas-la-enfermedad-crohn/