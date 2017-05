Detalles comestibles para tu boda

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Junto con la decoración de la fiesta, debe quedar lista una mesa donde los invitados puedan encontrar algo delicioso para degustar.



Este espacio tiene que armonizar con el concepto y los colores de todo el evento, sin olvidar que su tamaño debe ser proporcional a la cantidad de invitados.



Hace aproximadamente una década comenzó la tendencia de colocar en bodas y otras celebraciones, postres, fuentes de chocolate con frutas y bombones y otros dulces.



No obstante, las cosas han cambiado y ahora existen nuevas opciones, por ejemplo, la mesa de munchies o botana salada que incluye desde cacahuates con chamoy, papas o chicharrones con salsa y tamarindos o gomitas enchiladas, hasta frutas con chile piquín en polvo.



Otra tendencia son las carnes frías con quesos. “Primero fueron los quesos; sin embargo, hay invitados que no están acostumbrados a los sabores fuertes. Entonces incluimos las carnes frías, así como panes de sabores, frutas, semillas y mermeladas.



“En la compañía manejamos una lista para que los clientes decidan qué desean y les pongo gente de staff capacitada a su disposición para que les recomienden combinaciones y preparen sus propias tapas”, explica Vanessa Chew, directora de Chew Candy Bar & Event Design.



Un toque frío

En esta época de calor y, especialmente si la esta es en un jardín, la recomendación es elegir algo refrescante, como los cocteles tradicionales, pero combinados con helado.



“Se trata de tragos sorprendentes que te pueden remitir a la infancia. Entre los más populares están los shots de mezcal y tequila acompañados con una mini paleta que puedes disfrutar entre trago y trago”, asegura Romy Gutman, autora del concepto Helado Obscuro.



Una igual de emblemática es la Clamachela, la cual se sirve en un tarro con forma de calavera escarchado, cerveza y una paleta preparada con jugo de jitomate, salsa y trozos de apio. Se puede alternar una mordida de paleta con un trago de cerveza o dejar que se derrita para revolverla con la bebida; la ventaja es que al no agregar hielos, se potencializa el sabor.



Los creadores del Helado Obscuro Bar también proponen la charola de shots, que incluye seis cocteles de degustación, como Babas de Colibrí que lleva vino espumoso con mini bolas de nieve flotante; Pooh Martini con una bola de helado Panda Punk, licor de hierbas y bebida carbonatada; y Galaxia Ficticiacon crema de whisky, leche, galleta de chocolate, topping de chocolate y un mini Mamut.



“En este negocio es renovarse o morir, por eso lo más nuevo que tenemos es el candy bar móvil. Lo hemos llevado cuando la boda es muy grande o no hay espacio para hacer el montaje de una mesa o solo porque los novios quieren algo diferente. Entonces, los chicos del staff llevan unas bases con divisiones donde ponen los productos, se las cuelgan en el cuello y caminan entre las mesas para ofrecerlos a los invitados”, concluyó Vanessa Chew.