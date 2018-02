Juguetes para gatos que no cuestan dinero y los divierten

(Tomada de la Red)

Si tiene un gato en casa lo más probable es que en su ánimo de mantenerlo activo y feliz le compre algunos juguetes que venden en el comercio con fe de que les sacará el mayor provecho. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones el implemento solo causa curiosidad por unos minutos y termina en un rincón. ¡Se pierde la plata y su mascota no se divierte!



Pero ese no es motivo de preocupación. Aunque aquellos juguetes para gatos que tienen catnip (hierba gatera) y plumas normalmente son un éxito, KIENYKE.COM lo orienta con algunas ideas sencillas para que su felino pase los días y las noches (durante aquellas horas de mayor actividad) entretenido.



Una bola de papel aluminio



Así de simple. Tomar un trozo de papel aluminio y convertirlo en una pequeña pelota puede resultar el juguete más sensacional para su gato.



Una bolsa

Normalmente el propio animal se encarga de hacerle saber a su dueño que a una bolsa se le puede sacar un máximo provecho si cae en sus garras. Les encanta meterse en ella, rasgarla y moverla por toda la casa. Ese ruido que hace al manipularla con sus patas les fascina.



El alambre que sujeta el paquete de pan



Parecen hipnotizados. Ese pequeño alambrito puede tener entretenido a su gato durante horas sin darse cuenta. Lo toman con la boca y lo lanzan para que haga las veces de su presa. También los hace felices que se los pase por los bigotes y la columna, las cosquillitas los satisfacen.



Hielo en un recipiente con agua

Lamer hielo es una delicia para los felinos. Además de refrescarlos, palmotear los cubos sobre las baldosas y corretearlos es todo un plan. Pero si los pone a flotar en un recipiente con agua, la diversión se multiplica. Pueden intentar sacarlos del líquido cientos de veces simplemente por el placer de verlos sobre el piso.



Una caja

De zapatos, del trasteo, de algún aparato. Las cajas son uno de los juguetes para gatos que más disfrutan. Se meten en ella, la muerden, se ocultan, la arrastran. Y si no tiene uno sino dos o más felinos no se cansarán de jugar con ellas.