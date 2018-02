Cinco formas de refrigerar adecuadamente los alimentos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La forma en la que se distribuyen o se acomodan los alimentos en el refrigerador, es determinante para que se conserven frescos y en buen estado, afirmó la nutrióloga de la Secretaría de Salud, Sigrid Pimentel Martín.



1.- La especialista explicó que en la puerta del refrigerador se recomienda colocar la mantequilla, las bebidas, aderezos y condimentos por ser la zona menos fría, ya que constantemente se abre y se expone a la temperatura ambiente.



"Por más irrelevante que parezca el acomodo de los alimentos en el refrigerador, es muy importante, ya que el acomodo se basa en su estructura, cada uno de sus compartimentos tiene una razón de ser y un propósito, que es que los alimentos se conserven más y mejor".



2.- Recomendó también que en los cajones de hasta abajo del refrigerador se recomienda acomodar las verduras y las frutas, ya que se caracteriza por ser la zona más húmeda. Por lo tanto, es el mejor lugar para refrigerar lechugas, espinacas, manzanas, zanahorias, etc.



3.- El primer cajón del refrigerador se caracteriza por estar en contacto con poca circulación, lo que lo hace ideal para poner alimentos que se descomponen rápidamente como las carnes frías, como jamón y salchichas. Se recomienda siempre guardar este tipo de embutidos en un recipiente o envueltos en plástico adherible.



4.- En el estante de hasta abajo del refrigerador se recomienda guardar la carne, el pescado, el pollo o la carne de cerdo que se vaya a cocinar pronto, de lo contrario, lo mejor es que se guarde en el congelador para que no se descomponga o para que el refrigerador no huela mal o se contamine.



5.- El estante del medio del refrigerador es la zona más fría, por lo que es el lugar ideal para colocar alimentos como la leche, la crema, el yogurt, los quesos y los huevos. El compartimento de hasta arriba se recomienda reservarlo para los sobrantes de comida del día anterior.