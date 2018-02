Oprah elige 'An American Marriage' para su club de lectura

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Tayari Jones, cuya novela "An American Marriage" ha sido seleccionada para el club de lectura de Oprah Winfrey, jamás olvidará la llamada que recibió el pasado octubre.



Estaba conduciendo en Las Vegas, esperando escuchar de la editora de libros Leigh Haber de la revista de Winfrey, "O", para la cual Jones ha escrito reseñas.



"Pero en vez de la voz de Leigh saliendo del sistema de sonido de mi auto, era la de Oprah", dijo Jones, de 47 años, a The Associated Press en una entrevista reciente. "Habría reconocido esa voz donde sea. Me estacioné en un lugar no muy adecuado. La gente empezó a darle golpecitos a las ventanas y yo decía, 'Váyanse, estoy tratando de tener el momento más grande de mi vida'".



La revista de Winfrey y la cadena OWN dijeron el martes a The Associated Press que Winfrey había elegido esta historia sobre una joven pareja afroestadounidense recién casada y el estremecedor arresto y sentencia a prisión del esposo por un crimen que nadie que lo conoce cree que haya cometido. La compañía productora de Winfrey, Harpo Films, planea llevarla a la pantalla.



Publicado el martes, el libro ya era una de las novelas más anticipadas del año y estaba entre los primeros mil en Amazon.com antes del anuncio de Winfrey. "An American Marriage" incluye elogios de Michael Chabon y Edwidge Danticat y fue gratamente criticado por el Washington Post como un relato cautivador que plantea "preguntas severas" y las hila "con delicada paciencia". En una breve entrevista telefónica con The Associated Press, Winfrey dijo que la novela de Jones la hizo responder de una manera similar a otras que había seleccionado para su club: tenía que contarle a otros sobre ella.



"Simplemente encuentro gran placer en la palabra escrita y en descubrir que otras personas se sienten del mismo modo", dijo Winfrey. "En cierto modo es como compartir valores. Es como decir he aquí una experiencia que valoro y tratar de que alguien más también la aprecie".



La entrevista de Winfrey con Jones se publicará en la edición de marzo de "O", que sale a la venta la próxima semana. Al igual que con otros libros recientes, Winfrey lo promoverá en parte a través de Amazon.com, donde publicó un mensaje en video. Un fragmento del libro puede leerse de manera gratuita en Kindle, la tableta para libros electrónicos de Amazon.



Desde que comenzó su club de lectura en 1996, Winfrey ha ayudado a colocar docenas de libros en las listas de éxitos literarios, desde obras contemporáneas como "The Underground Railroad" de Colson Whitehead hasta clásicos como "Anna Karenina" de Tolstoy. Sus selecciones recientes incluyen "Ruby" de Cynthia Bond y "Behold the Dreamers" de Imbolo Mbue.



Jones también es autora de los libros "Silver Sparrow", ''The Untelling" y "Leaving Atlanta". Es una admiradora de Winfrey de toda la vida y dijo que una vez estuvo entre el público en su estudio a principios de los 90 para un programa sobre los derechos de los gay.



Como incontables autores, había soñado con ser seleccionada para el club de lectores de Oprah, pero nunca se permitió creer que ocurriría.