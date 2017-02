Bob Marley, su vida y muerte

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Marley es la figura más importante en tres rubros: la religión rastafari, de Jamaica y del reggae.



Robert Nesta Marley Booker nació en Nine Mile, en Saint Anna, Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Es el fruto de la relación entre Cedella Boker, una afrojamaiquina que tenía 18 años cuando nació Bob y de Noval Marley, un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa, lo que hizo del cantante un mulato que no era bien visto por ninguna de las razas, ni la blanca ni la negra. El cantante creció lejos de su padre, quien murió cuando él tenía 10 años.



Para los 19 años, Marley ya dirigía a The Wailers y gracias a sus canciones sobre rebeldía y revolución se fue haciendo conocido en su pueblo, ya como Bob and Bob Marley & The Wailers, la carrera del cantante comenzó a despegar, se convirtió en un ícono del reggae y de la religión rastafari, pero sus años de éxito fueron pocos en comparación con otros artistas.



Marley falleció a los 36 años el 11 de mayo de 1981, debido a un melanoma maligno que arrastró su cuerpo hasta la muerte, pero su vida estuvo envuelta en grandes misterios como los que en De10.mx te presentamos a continuación. ¡No te lo pierdas!



1: Su poder de leer las manos



Cuando era niño, Marley era capaz de leer la mano de las personas. La gente de su barrio en Nine Miles creía que tenía poderes psíquicos, pues siempre acertaba en sus predicciones, aun cuando no conociera la vida de sus vecinos. Dejó de hacerlo a los siete años y jamás se supo si su poder era real.



2: Patois



Una parte de las canciones de Marley están escritas en el idioma Patois (Patuá), una lemgua criolla jamaiquina que surgió del pidgin del inglés y el africano, con influencia del francés y el español. La lengua provienen de los tiempos de esclavitud, un tema que apasionaba al cantante y para el que pedía justicia.



3: Un asesinato fraguado por la CIA



Hay versiones no confirmadas que señalan que el músico fue “asesinado” por la CIA, quien se había tomado muy en serio sus canciones y quería que dejara de pedir justicia y revolución para su pueblo. Se cree que el intento de asesinato que sufrió el 3 de diciembre de 1976 fue orquestado por la persecución de la que era víctima desde el inicio de su carrera.



4: 3 de diciembre de 1976



Faltaban dos días para el concierto Smile Jamaica y faltaban unas semanas para las elecciones presidencial en el país cuando la violencia llegó a la casa de Marley en Island House. Siete hombres entraron a la casa y dispararon 83 balas, una hirió a Rita, su esposa, en la cabeza, cinco se impactaron en el mánager Don Taylor y una se cruzó con Marley. No hubo muertos, pero el atentado provocó que el artista dejara su pueblo, argumentando que nadie estaba a salvo ahí. Se cree que la CIA ordenó la muerte porque Marley simpatizaba con el Partido Nacional del Pueblo (PNP) y Estados Unidos no quería una república comunista en el caribe.



5: El médico nazi



Cuando Marley enfermó su esposa Rita lo convenció de atenderse con el Dr. Josef Issels, un médico nazi colega de Joseg Melenge, oficial de Auschwitz. Durante varios meses el cantante se atendió con el doctor, que buscaba un tratamiento para su cáncer, pero este tiempo fue una verdadera tortura para el músico, hasta que finalmente se hizo a la idea de que iba a morir y se retiró del “tratamiento”.



6: Un hombre de muchas mujeres



Marley se casó con Rita cuando aún no era famoso, la pobreza que experimentaron fue tanta que él sólo tenía un par de calzoncillos que su esposa tenía que lavar cada noche, pero cuando comenzó a ser famoso se mudó a una residencia en Kingston, donde vivió con otras mujeres, todas eran sus amantes. Rita se ocupaba de los niños que ellos procreaban. Hay versiones que afirman que Bob abusaba sexualmente de su esposa por la idea que tenia de que ella era de su propiedad.



7: Ser rastafari



Marley es el máximo exponente del reggae, pero también de la religión rastafari, ¿qué implica ser parte de ésta? Los rastafari promueven la supremacía negra, las raíces africanas y los seguidores se identifican por sus dreadlocks o rastas, además del uso sacramental de la marihuana. Marley fue el primer artista en aceptar públicamente que pertenecía a este culto y ayudó a que el movimiento no fuera perseguido y se reconociera como una religión en su país.



Pero la cultura rastafari tiene muchos aristas, para empezar creen en el ras o príncipe Tafari Makonnen, nombre de Haile Selassie I, antes de proclamarle emperador de Etiopía en 1930, un dios y la máxima encarnación de poder en la religión. Los rastafaris creen que África es la tierra prometida y usan la marihuana como una forma para llegar a la meditación y una relación cercana con su espíritu, pues creen que es una planta sanadora. La droga les permite estar en un permanente pacifismo y armonía.



8: ¿Por qué no atendió el cáncer que lo atacaba?



En realidad sí lo hizo, el problema fue que la enfermedad que lo atacaba necesita un tratamiento radical y Marley decidió experimentar. El 28 de junio del 78, Marley organizó un partido de futbol como hacía en cada país que visitaba. Había integrantes de su grupo, periodistas y él mismo. Marley se lesionó en un dedo del pie, el gordo, perdió la uña y sufría terribles dolores, algo estaba mal. Fue al médico y le detectaron un melanoma maligno, debía amputar el dedo y el nivel de supervivencia era muy bueno, pero había un problema, los rastafaris o pueden quitarse, por mínima que ésta sea, alguna parte del cuerpo. Tres años después, el cáncer ya se había expandido al cerebro, los pulmones, el hígado y el estómago.



9: La muerte como un problema



Bob Marley no dejó testamento, pues se negaba a realizarlo porque los rastafari creen que esto significa firmar su propia muerte. Así que dejó a su viuda, Rita, más de otras ocho mujeres con las que convivió, su madre y 13 hijos sin protección legal. Estos problemas jamás se arreglaron, incluso provocaron que la cinta que estaba buscando dirigir Martin Scorsese sobre la vida del cantante, se cancelara, es decir, ¿a quién le correspondían los derechos sobre las regalías?



10: Con Jah hasta el final



Marley fue enterrado con su guitarra Les Paul dorada, la preferida, un balón de futbol, brotes de cannabis, un anillo que le dio el hijo de Selassie, también conocido como Jah, y una Biblia. Esperaba, como esperan todos los rastafaris, volver a la tierra prometida en África. Fue enterrado en Nine Miles en su isla, pero Rita siempre ha pensado que a Marley le habría gustado regresar a Etiopía, por eso, cuando murió faltó a uno de los principios de su religión, le quitó unos dreadlocks a Bob y los dejó en aquel país. La viuda intentó hace unos años llevar el cadáver a Addis Abeba, pero el gobierno de Jamaica lo prohibió.



