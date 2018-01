Cómo controlar las bolas de pelos en los gatos

(Tomada de la Red)

Si hay un animal que se caracterice por su extrema higiene y ganas constantes de acicalarse es el gato. Estos mininos dedican largos periodos de tiempo de su rutina diaria a hacerse aseo con su lengua, sin embargo, aunque para muchos esto esté bien, esta costumbre puede generar graves problemas digestivos en su mascota.



En su proceso de limpieza, la cantidad de pelos que se suelen quedar pegados en su lengua y que por ende, son ingeridos, es considerable. Por lo que se recomienda tener en cuenta varios aspectos para que la higiene no se convierta en un verdadero dolor de cabeza para usted y su mascota.



Es común que después de su proceso de aseo los gatos expulsen los pelos que alcanzaron a ingerir, eso se puede realizar a través del vómito o el defecar. No obstante, en todos los casos no son expulsados en su totalidad, por lo que poco a poco se van acumulando hasta que se generan bolas internas que terminan en problemas de salud en los que incluso, es necesaria la intervención quirúrgica para solucionar la situación.



Una de las primeras recomendaciones para evitar las altas concentraciones de pelo es justamente cuidarlo. Para esto, se le deben proporcionar cuidados de calidad con el fin de que con el paso del tiempo sus niveles de caída se reduzcan considerablemente. Asimismo, una alimentación balanceada y un concentrado o pienso libre de exceso de grasas, es clave para que su calidad de vida mejore.



Para reducir los niveles de grasa en los concentrados, se recomienda humedecer su comida.



Otro de los aspectos a tener en cuenta es peinar al minino con un cepillo especial para que en el momento que él desee realizar su aseo personal, la cantidad de pelos suelta sea mínima. Esta práctica se debe realizar en forma de premio y caricia para que el animal no lo vea como un castigo u algo a temer.



Por último, es necesario que si el vómito se da de forma constante consulte a su veterinario de confianza para que este verifique que el minino se encuentre en buen estado de salud.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-controlar-las-bolas-de-pelo-en-mi-gato