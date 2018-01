El ejercicio te ayuda a pensar mejor

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hacer ejercicio 2 veces por semana puede mejorar la capacidad de pensamiento y la memoria en personas con deterioro cognitivo leve (DCL), según una guía publicada por la Academia Estadounidense de Neurología (AAN, por sus siglas en inglés).



La recomendación, que es una actualización de la guía previa de la AAN sobre deterioro cognitivo leve y está respaldada por la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, se publica en la edición digital de este miércoles de ‘Neurology’, la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.



El deterioro cognitivo leve es una enfermedad médica que es común con el envejecimiento. Aunque se relaciona con problemas con la capacidad de pensamiento y la memoria, no es lo mismo que la demencia.



Las personas con DCL tienen síntomas más leves, con dificultades para completar tareas complejas o problemas para comprender la información que han leído, mientras que las personas con demencia presentan problemas con las tareas diarias, como vestirse, bañarse y comer. Sin embargo, existe una fuerte evidencia de que el DCL puede conducir a la demencia.



“Es emocionante que el ejercicio pueda ayudar a mejorar la memoria en esta etapa, ya que es algo que la mayoría de la gente puede hacer y, por supuesto, tiene beneficios generales para la salud, afirma el autor principal, Ronald C. Petersen, de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, Estados Unidos, y miembro de la Academia Americana de Neurología. Debido a que el DCL puede progresar a demencia, es particularmente importante que se diagnostique temprano”.



Ejercicio, la fuente de una buena salud

Según la guía, los médicos deben recomendar que las personas con DCL hagan ejercicio regularmente como parte de un enfoque general para controlar sus síntomas. Aunque no se han realizado estudios a largo plazo, los análisis de 6 meses de seguimiento sugieren que los entrenamientos dos veces a la semana pueden mejorar la memoria.



La guía establece que no existen medicamentos aprobados por la agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del DCL. Además, no hay estudios de alta calidad y de largo plazo que sugieran que los medicamentos o los cambios en la dieta pueden mejorar la capacidad de pensamiento o retrasar los problemas de memoria en personas con DCL.



La guía establece que los médicos pueden recomendar la capacitación cognitiva para personas con DCL. Existe evidencia débil de que el entrenamiento cognitivo puede ser beneficioso para mejorar las medidas de la función cognitiva. Los autores de la guía de la Academia Estadounidense de Neurología desarrollaron las recomendaciones después de revisar todos los estudios disponibles sobre DCL.



En todo el mundo, más del 6% de las personas en sus 60 años sufre deterioro cognitivo leve y la enfermedad se vuelve más común con la edad. Más del 37 por ciento% de las personas de 85 años o más lo padecen.



“Si usted u otras personas han notado que es olvidadizo y tiene problemas con tareas complejas, debe consultar a su médico para que lo evalúe y no asumir que es solo parte del envejecimiento normal”, dice Petersen.



“A veces los problemas de memoria son un efecto secundario de medicamentos, trastornos del sueño, depresión u otras causas que pueden tratarse. Es importante reunirse con su médico para determinar la causa raíz. Las medidas tempranas pueden evitar que los problemas de memoria empeoren”, plantea este investigador.