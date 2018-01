Los riesgos de una dieta baja en fibra

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cualquiera que mire su cintura en esta temporada navideña puede querer prestar atención a lo que comen sus bacterias intestinales; puesto que no son solo las calorías las que importan en una dieta saludable: Es una fibra que resiste la digestión corporal, pero que las bacterias del intestino comen fácilmente.



La cantidad de fibra en la dieta de alguien puede influir en el aumento de peso, el azúcar en la sangre, la sensibilidad a la insulina y la salud del colon. 2 estudios con ratones, publicados este jueves en la revista ‘Cell Host & Microbe’, ayudan a arrojar luz sobre cómo y por qué la fibra tiene un efecto tan poderoso en todo el cuerpo.



“Una vez que se entiende el mecanismo, se puede explotar de diferentes maneras para promover la salud”, dice el autor principal de uno de los artículos, Andrew Gewirtz, que estudia el epitelio intestinal en el Centro de Inmunidad e Infecciones de Inflamación de la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta, Estados Unidos–. Esto permitirá formas de modificar las dietas para maximizar esos beneficios”.



La fibra en sus diversas formas se encuentra en frutas, legumbres, verduras y granos enteros. Las llamadas dietas occidentales, que son ricas en grasas y azúcares, pero bajas en fibra, se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias del intestino, aumento de peso y diabetes.



“Cada vez está más claro que la ingesta de fibra de una persona promedio en un país occidental se ha reducido drásticamente en las últimas décadas”, dice Fredrik Bäckhed, que estudia el papel de la microbiota intestinal normal en enfermedades metabólicas en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y es coautor principal del otro trabajo.



La insulina de la fibra también ayuda a restaurar la masa del colon, aumenta el número de enterocitos en las células de absorción intestinal y restaura cierto número y diversidad de bacterias intestinales.



“Las dietas que carecen de fibra alteran la composición bacteriana y el metabolismo bacteriano, que a su vez causa defectos en la capa interna de moco y permite que las bacterias se acerquen [invadan], algo que desencadena la inflamación y finalmente la enfermedad metabólica –dice Hansson–. No es suficiente solo con agregar fibra a tu dieta, sino que también depende de qué bacteria lleves”.



Esto probablemente significa que se necesita más estudio antes de que los suplementos de fibra se puedan usar como tratamiento. “Simplemente enriquecer los alimentos procesados con fibras purificadas puede ofrecer algunos beneficios para la salud, pero no estamos preparados para recomendarlo hasta que entendamos más la compleja interacción entre comida, bacteria y huésped“, dice Gewirtz. Bäckhed y Hansson están de acuerdo.