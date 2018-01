Beneficios de comer rosca de reyes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para cerrar la temporada de fiestas y comida de temporada, el Día de Reyes aguarda con la tradicional rosca de reyes, adornada con fruta seca, tiras de pan azucarado, y los muñecos que representan al Niño Dios y que indican a las personas que compartirán los tamales en la mesa el 2 de febrero. Sí, este pan tradicional está a punto de ser degustado en los hogares.



El día de reyes tiene sus orígenes en la fiesta de la Epifanía, también conocida como la llegada de los tres reyes magos. La rosca como la conocemos llegó a México a través de la ocupación española durante el proceso la evangelización.



Las recetas se han ido desarrollando con el tiempo y adaptando según los gustos y las regiones. No obstante, es posible identificar algunos ingredientes comunes que además de aportar un delicioso sabor nos ofrecen nutrientes y beneficios para la salud:



1. Harina de trigo



La Food Fortification Iniciative promueve la fortificación de la harina de trigo, maíz y arroz para combatir carencias nutricionales alrededor del mundo.



El ingrediente principal de la rosca de reyes es la harina de trigo, la cual por disposición oficial en México está fortificada con los siguientes nutrientes: hierro, ácido fólico, zinc, tiamina, riboflavina y niacina. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sostiene que esta medida ayuda a disminuir la prevalencia de anemia entre la población mexicana.



2. Higo



Un estudio sobre la fitoquímica, usos tradicionales y actividades biológicas, sostiene que esta fruta es rica en fibra y antioxidantes, y ha sido utilizada dentro la medicina tradicional para el tratamiento de problemas gástricos, cáncer, enfermedades respiratorias, inflamación, hipoglicemia e infecciones microbianas.



3. Ate de membrillo



Un estudio publicado en la revista National Center For Biotechnology, señala que entre sus ventajas del ate de membrillo se encuentran la habilidad de estimular la circulación, fortalecer el sistema inmune y promover la salud digestiva.



La investigación demuestra que es benéfico para la inflamación intestinal y la colitis ulcerativa.



4. Huevo



El huevo es una fuente rica de proteína animal, así como de valiosos nutrientes tales como colina, vitamina B7 (biotina), vitamina D, vitamina B12 (ácido fólico), selenio y ácidos grasos Omega 3.



Una investigación “Las propiedades nutricionales y los beneficios para la salud de los huevos” demostró que los antioxidantes de la yema de huevo previenen la degeneración macular que ocurre naturalmente con el envejecimiento.



5. Leche y mantequilla



El sitio especializado Body ecology, señala que la leche y la mantequilla son productos lácteos ricos en calcio, potasio y magnesio, los cuales contribuyen a la salud dental y del esqueleto. La mantequilla contiene vitaminas A, E y K, así como grasas saturadas que el cuerpo requiere para la fabricación de hormonas y el buen funcionamiento de la tiroides.



6. Ralladura de limón o naranja



El limón y la naranja son frutas cítricas cuyos beneficios se asocian a su alto contenido de vitamina C y bioflavonoides que actúan como potentes antioxidantes.



Un estudio de la University of Maryland, señala la importancia de la vitamina C, favoreciendo la respuesta del sistema inmune, la síntesis de colágeno y la cicatrización.



No te prives de comer rosca este Día de Reyes, recuerda que ningún alimento está prohibido, sólo debes consumirlo con moderación para disfrutar de sus beneficios.