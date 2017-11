Protege a tu amigo peludo del frío

(Tomada de la Red)

En esta época con bajas temperaturas, las mascotas al igual que los humanos sufren de frío, por ello es importante mantenerlos abrigados.



A medida que baja la temperatura se debe empezar a tomar prevenciones para evitar que tu mascota se enferme, estos cuidados dependerán de la edad de tu perro o gato.



Consejos:



»» Si tu mascota está acostumbrada a dormir en el patio o jardín es preferible cambiar este hábito durante esta estación, en especial en la noche. Sin importar la cantidad de pelo que tenga, el animal sufrirá de frío.



»» Si por la conducta o el tamaño el perro debe quedarse fuera de la casa, se tienen que tomar ciertas prevenciones. Por ejemplo, deben tener una casita sin goteras, que siempre esté seca y con una manta gruesa.



»» También se le puede colocar una camisa para mascotas mientras se encuentra fuera de la casa, al meterlo al interior del hogar se tiene que desabrigar.



»» Se tiene que reforzar su dieta y aumentar las cantidades. Se deben incluir alimentos balanceados, con muchas calorías y nutrientes. Además debe tener siempre agua fresca y limpia.



»» El aumento de las porciones de alimentos se debe dar a aquellas mascotas que duermen fuera de la casa. Mientras que los que viven dentro se le tiene que aumentar un poco, de lo contrario subirá mucho de peso.



»» Disminuir la cantidad de baño, ya que no solo puedes perjudicar su piel al eliminar sus aceites naturales, sino que se puede enfermar por el frío.



»» De ser necesario bañarlo, existen en el mercado varios champús secos o desodorantes para mascotas que mejoran la higiene y les deja un olor agradable.



»» No se recomienda cortarle su pelaje porque este lo ayudará a mantener el calor, sirve como un abrigo natural



»» Al momento de pasear a tu perro, estos deben ir abrigados, nunca deben dejarlos solos al aire libre y las caminatas no deben ser largas.





