La mejor forma de eliminar la lonjita

(Agencias)

En el campo de la pérdida de peso, hay que mencionar que la grasa no es igual. Y si lo que tú estás tratando de bajar es la lonjita del estómago, te tenemos malas noticias: la grasa del estómago es la más diabólica y difícil de eliminar de TODAS. Sí, así como lo lees, es TAN terca como tu jefa.



Pero no temas, un nuevo estudio acaba de demostrar que existe un entrenamiento de ejercicio particularmente efectivo para quemar grasa del estómago, es decir, la grasa visceral.



La grasa visceral no siempre ha sido complicada, pero es poco saludable, ya que se encuentra en la cavidad abdominal, la cual rodea a gran parte de los órganos más importantes del cuerpo. Así que no es tanto por estética, sino por salud que deberías poner manos a la obra ??



En este estudio, el cual fue publicado en el Diario de Medicina para Deportes y Ejercicio Físico, los participantes hicieron 4 entrenamientos a la semana, concentrándose en ciertos tipos de ejercicio. Un grupo hizo cardio y fuerza, mientras que el otro hizo HIIT (Entrenamiento de intervalos de alta intensidad) y entrenamientos livianos.



Pues resulta que el HIIT… ¡es el rey! El grupo que realizó tal entrenamiento, no sólo perdió mucho más peso, sino que también disminuyó varios centímetros de cintura, demostrando una reducción significativa de grasa visceral. Como bonus, el grupo de HIIT también vio un incremento en el el fitness respiratorio de cardio, mientras que el otro no.



¿Por qué resultó ser TAN milagroso el HIIT? Pues dado que se refiere a un entrenamiento corto e intenso, empuja al cuerpo al límite, obligándolo a quemar la mayor cantidad de grasa posible.



¿Y no tienes ni idea de por dónde empezar con el HIIT? Conoce lo básico:



El circuito HIIT (High Intensity Interval Training) se traduce como entrenamiento a intervalos de alta intensidad. Por ejemplo, puedes correr lo más rápido que puedas por 1 minuto y descansar otro minuto. Repites el ciclo una y otra y otra y otra vez… ¡y terminarás agotada! ¿Más o menos se entiende? Son intervalos cortos de entrenamientos intensos (MUY intensos) con descansos. Digamos, 1 minuto de acelerarle a la bicicleta, otro de descanso, uno de acelerar, otro de descansar, y así hasta terminar súper cansada. Lo bueno del HIIT, es que no necesitas hacerlo por 1 o 2 horas, con que lo realices media hora al día, avanzarás BASTANTE.