¿Por qué es bueno para la salud tener gatos en casa?

(Tomada de la Red)

Numerosos estudios científicos avalan el hecho de que algunas mascotas pueden ayudar a prevenir alergias y enfermedades respiratorias, así como también mejoran el estado de ánimo.



Una mascota no debe ser vista como un entretenimiento, y es que aunque nos aporte compañía y nos encante abrazarla y acariciarla, es un ser vivo y como tal tiene necesidades, no solo de cariño, por lo que debemos estar pendientes de que su crecimiento se desarrolla de forma correcta y de que su alimentación es la necesaria, para lo que es fundamental contar con productos adecuados como los que puedes conseguir a buen precio con los descuentos en artículos para mascotas de Descuentos Ideal.



Por si la compañía y el cariño que nos dan estos animalitos fuese poco, la ciencia ha demostrado tras varios estudios que los animales pueden ayudar a prevenir alergias y enfermedades respiratorias, así como también mejoran el estado de ánimo y la autoestima, especialmente los gatos y los perros. Sí, queridos, los gatos también son buenos para la salud. Esas pequeñas bolitas de pelo rebeldes pueden aportarte numerosos beneficios, ¿sabes cuáles? A continuación, te contamos algunos de los más interesantes.



1. Ayudan a ser reflexivos y estrategas



Los dueños de gatos suelen querer poseer ambas características, de ahí que se decanten por un felino, ya que nunca, o al menos no es lo más habitual, verás a un gato volviéndose loco detrás de una pelota o comiendo desesperadamente cuando le echas la comida. Ellos son reflexivos y valoran la situación antes de dedicarte su atención.



2. Disminuyen el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular



Según varios estudios, uno de 2008, realizado por investigadores del Instituto Stroke de la Universidad de Minnesota y otro de 2009, los dueños de gatos experimentan una reducción del riesgo de muerte por ataque al corazón del 30%, por lo que desde entonces tener gatos está asociado a una disminución del riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular.



3. Cumplen las necesidades sociales y mejoran el estado de ánimo



Los gatos son seres vivos y por ende también tienen sentimientos. Por ello, al igual que cualquier otra persona, pueden aportar compañía y por ende acabar con la soledad. Además, son una buena alternativa para salir de una depresión, puesto que mejoran el estado de ánimo y te ayudan a seguir con tu rutina día a día. ¡Tienes alguien a quién cuidar!



4. Acaban con el estrés



Si el estrés es uno de tus puntos débiles, tener un gato en casa te puede aliviar, y mucho, ya que según señalan algunos estudios, el ronroneo de los gatos ayuda a reducir el estrés del dueño, así como su tensión arterial.



5. Motivan que te pongas en forma



Muchos gatos no son nada perezosos, por lo que estarán continuamente saliendo al jardín o moviéndose por casa, lo que supone un excelente estímulo para el ejercicio y el movimiento de los dueños más perezosos, ya que aunque no lo creas, ir detrás de ellos, cogerlos o jugar quema calorías.



Ahora ya sabes los numerosos beneficios de tener un gato en casa, ¿te animas?



Fuente:http://www.ideal.es/sociedad/consumo/bueno-salud-tener-20171005153018-nt.html