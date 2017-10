¿Perrhijos? Tratar a las mascotas como hijos

(Tomada de la Red)

Con el paso del tiempo, las mascotas han dejado de ser, únicamente animales domesticados, a quienes alimentamos o con quien compartimos tiempo de juego; en la actualidad, son parte de la familia, y se les otorga un sitio importante, dentro de las relaciones en el hogar.



Sin embargo, a decir de expertos en medicina veterinaria, tratar como hijo a un animal en su mayoría, perro o gato, no es recomendable, pues afecta de manera perjudicial a la mascota, la cual por sí misma, explicaron, debe tener su propia vida de gato o de perro.



Al respecto, Marco Antonio Aguilar, especialista y miembro del Colegio de Médicos Veterinarios dedicado a perros y gatos, dijo que: "un perro o perrohijo, que se le está llamando, son animales que quedan esclavizados al humano, porque van a hacer lo que tú quieras, van a ir donde tú quieras, a la hora que tú quieras, no es que el perro haga su santa y divina voluntad, porque tu perro que está en tu patio, que tiene su refugio, se mete, se sale, come, a la hora que él quiere, en el caso del perrohijo, va a donde el papá quiere que estés".



De la mano de considerar a un perro o gato, un hijo, deviene un fenómeno que es fácil de visualizar, la mercadotecnia y comercialización de una serie de productos o espacios en el hogar, asociados al cuidado de las mascotas; no obstante, los especialistas aseguran, se debe comprender la naturaleza de los animales.



"Lo estamos coartando de su libertad, no hace ejercicio, no sé si han visto, que el perro pasea no con la correa con el dueño, si no va en la andadera o en la carreola, y el perro ahí subido, que me disculpe la gente, pero necesitamos que ese perro haga ejercicio, por salud y bienestar del animal", añadió el médico veterinario Marco Aguilar.



Importante mencionar, que resultado de tratar a una mascota como hijo, puede generar en los animales, inestabilidad, pérdida de identidad, y de los instintos que por naturaleza tienen, además de obesidad. Así, todo dueño de mascotas, deben entender las características específicas de la raza, y observar cómo se comportan antes diversos estímulos, y por ello, eliminar toda acción, que afecte el comportamiento o invada el espacio de éstas.



