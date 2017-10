Razones nutritivas que te harán amar más los tacos al pastor

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Quién no ha probado los tacos al pastor? En el puesto de la esquina o en la taquería más cara de la ciudad, todos han probado un taco al pastor. Y cómo no, si es imposible resistirse a su sabor. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado que tan nutritivos son?



En 2013, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, específicamente de su Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental; realizaron una investigación que arrojó que cinco tacos al pastor, con todo -piña, cilantro, cebolla, salsa y limón- contienen:



* 11.92 % de grasas

* 20.77 % de proteínas

* 42.47 % de humedad

* 23.51 % de carbohidratos

* 1.33 % de nutrientes minerales



Por otro lado, hay barritas de fibra en el mercado cuyo contenido de grasa se encuentra entre el 20 y 30 por ciento de grasa. Además, los ingredientes que el taco contiene por separado, tienen propiedades benéficas para la salud.



El cilantro, por ejemplo, es rico en vitaminas A, B, C y E; minerales como el potasio, magnesio y fósforo. Por lo cual, ayuda a desintoxicar el cuerpo, reduce las inflamaciones y ayuda al correcto tránsito intestinal.



La cebolla, otro ingrediente obligado al consumir tacos, es una verdura rica en vitamina C, la cual ayuda a combatir los síntomas del resfriado. También posee calcio, magnesio, cobre y potasio, sustancias que ayudan a mejorar la circulación sanguínea.



La piña ayuda a no retener líquidos, pues posee efectos diuréticos.



Y por supuesto, no puede faltar la tortilla, ésta contiene calcio, el cual es necesario para mantener nuestro sistema óseo saludable.



Según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE) estas son las calorías que contienen los tacos al pastor:

332 kilocalorías (por pieza)

16 gramos de proteína

9 gramos de grasa

32 gramos de carbohidratos



Todo ello quiere decir que, si mientras leía esta nota se le han antojado unos tacos al pastor, puede ir sin remordimiento alguno por ellos, pues está compuesto de ingredientes que aportan nutrientes al cuerpo.