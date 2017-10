Tradiciones de la belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Uñas largasEntre los nobles de la antigua China, estaba de moda dejarse crecer las uñas. Esto era símbolo de riqueza y ocio. Además, se decía que quien tenía las uñas largas podía comunicarse con los espíritus. Hasta se hacían fundas especiales, de oro y piedras preciosas para protegerlas.PantorrillasEn la Edad Media las mujeres ocultaban sus piernas debajo de grandes faldas, pero en el caso de los hombres, ellos presumían las suyas. Usaban medias para resaltar esa parte de su cuerpo y si sus pantorrillas no eran muy prominentes, usaban rellenos especiales.Túneles en la narizLa tribu de los Apatani, en la India, enfrentó un grave problema. Sus mujeres eran constantemente secuestradas por hombres de otros clanes, por lo que se comenzaron a poner tapones en la nariz y se tatuaban la cara para ocultar su belleza. Lo hicieron todo por supervivencia.Dientes negrosEsta práctica del antiguo Japón se llama Ohaguro, y consistía en pintarse los dientes de color negro. La pintura no solo “decoraba” los dientes, también los protegía y reponían la deficiencia de hierro en el organismo, pues contenía solución de hierro con ácido acético y tinta de nueces de sumac.Sonrisa tatuadaEsta costumbre era de los Ainu, quienes en algún momento de la historia, vivieron en las islas japonesas y parte de Rusia. Sus mujeres acostumbraban tatuarse la sonrisa, porque creían que les ayudaba a casarse y conseguir paz en el otro mundo. Se realizaba a partir de los 7 años.Cabello largo, largoSí, también fue moda en China. En el pueblo de Huangluo viven mujeres famosas por la longitud de su melena. Únicamente se lo cortan una vez en la vida: durante su rito de iniciación, a los 16 años de edad. Antes, se decía que si un hombre veía la cabellera suelta de una chica Yao, debía casarse.Cráneos alargadosEs extraño, pero los cráneos alargados eran populares en varias regiones, en diferentes epócas: los hunos, los italianos, los mayas y también en algunos pueblos africanos y de Francia ya en el siglo XX. Amarraban una cinta en la cabeza del bebé para irle “dando forma”.Resaltador de peneEn el siglo XV, los caballeros ingleses aumentaban la zona de su entrepierna con diversos accesorios para simular un pene más grande. Pero alcanzaban tales dimensiones que eran dignos de una caricatura. Cuando Isabel I llegó al trono, todos volvieron a la normalidad.UnicejaEn la antigua Grecia, las mujeres gustaban de mostrar una sola línea como ceja (sí, mucho antes de que Frida Kahlo lo pusiera en tendencia). Si no les crecía suficiente pelo en el entrecejo, se ponían hollín, polvo negro o se pegaban pelo de cabra negra.FUENTE:De10.com.mx