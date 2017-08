Cuidados básicos de una mascota

(Tomada de la Red)

Si eres amante de los animales, lo normal es que al formar una familia o irte a vivir por tu cuenta, una de las primeras cosas en las que pienses sea en tener una mascota. Una gran idea que conlleva responsabilidades, por lo que es muy importante tener en cuenta una serie de factores, como dónde pasará la noche o cuánto tiempo dedicarás a su cuidado. Algo de lo que no se puede prescindir.



Si te has decidido ya por el tipo de animal, o si todavía lo estás pensando, lo primero que debes pensar es que cada mascota requiere de unos cuidados específicos en función de su raza, tamaño y hasta de su personalidad. Como sobre todo se adoptan perros y gatos como mascotas, hablaremos de los cuidados generales para estas dos clases de animales. Aunque también comentaremos algunos detalles para mascotas más exóticas. Y si quieres ver algunas noticias interesantes relacionadas con el mundo animal, en mascotas.pet, que nos ha dado estos consejos, podrás estar al día.



Agua limpia y siempre disponible

La hidratación de tu mascota es esencial para su salud, tanto cuando hace frío como por supuesto si estamos en verano. Ten en cuenta que los perros y los gatos no sudan como nosotros, aunque esto no significa que no necesiten beber abundante agua. Deja siempre a su alcance un cuenco con agua limpia y no esperes a que se vacíe para rellenarlo.



Un rincón donde descansar

La idea de que los animales siempre han estado en la calle porque vienen de especies salvajes es una salvajada, nunca mejor dicho. Las mascotas se han adaptado al entorno doméstico y como tal es esencial que cuenten con un sitio donde descansar que esté resguardado del frío o la humedad. En verano, si tienes un jardín, puedes dejar que duerma al aire libre. Una caseta a la sombra sobre unos tepes cesped ayudarán a refrescar el ambiente. Si a ti te gusta tumbarte sobre la hierba mojada cuando hace calor, a tu mascota también. Pero si sientes frío, también lo hará este miembro de la familia.



El paseo

Este factor es casi exclusivo de los perros, ya que los gatos entran y salen cuando quieren, mientras que otras mascotas no tienen por costumbre salir a pasear, salvo excepciones. Elige collares y correas para perros que se ajusten a cada raza. No es bueno ponerle uno demasiado apretado o que le cause roces. No pienses que es como un cinturón que tiene que estar los más ajustado posible, sino como el cuello de una camisa, que debe tener el tamaño justo para que sea cómodo.



Evita las horas de más calor para salir a pasear en verano. También debes tener en cuenta que los mosquitos salen al atardecer y se encuentran de forma abundante en zonas de agua. Y que transmiten enfermedades como la Leishmaniosis, que además puede pasar a los seres humanos.



Si eliges una mascota diferente

Si eres de los que no se conforma con un perro o un gato, hay montones dea animales que puedes tener como mascotas. A los niños les encantan los peces y hasta los cangrejos de río, que conviven junto a otras especies en armonía siempre y cuando coman adecuadamente. Si quieres saber qué alimentos darle a esta singular mascota, echa un vistazo a quecomen.bio/cangrejos/.



Sea como sea, antes de traer a casa al nuevo miembro de la familia, infórmate sobre los cuidados y costumbres de alimentación, descanso y confort para que viva cómodamente con vosotros.



Fuente:http://eldia.es/sociedad/2017-08-05/15-Cuidados-basicos-mascota.htm