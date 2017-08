El mejor lugar para sentarse en el cine

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si quieres ir al cine y disfrutar de la película en la mejor ubicación, te contamos cómo escoger el mejor asiento basándote en datos científicos provenientes de pruebas realizadas por especialistas.Compras entradas para cine y puedes elegir dónde quieres sentarte o llegas con tiempo a la sala y están libres todas las ubicaciones, pero ¿cómo asegurarte de escoger el lugar correcto para tener la mejor experiencia posible?Las salas de cine modernas están diseñadas para que todos puedan ver y escuchar bien no importar dónde estén sentados, pero obviamente hay asientos mejores, tanto para la vista como para el sonido.Steve Martz es el director de tecnología de una de las compañías líderes en el diseño de salas de cine y como verdadero experto en el tema nos enseña qué asientos debemos elegir al ir a ver una película.Al diseñar una sala de cine, los ingenieros a cargo realizan pruebas de sonido y visual en las diferentes zonas donde irán ubicados los asientos para asegurarse que todos vean y escuchen bien, pero por supuesto hay algunos espectadores que obtendrán las mejores condiciones.Según Martz, las mejores ubicaciones de un cine están siempre en los asientos del medio, específicamente en donde comienza el tercer tercio de filas si es que divides la sala en tres grupos desde la pantalla hacia atrás.¿Por qué esa ubicación es mejor? Quienes diseñan las salas de cine utilizan micrófonos para medir la calidad del sonido en diferentes lugares del cine, así saben qué deben ajustar para que cada película entregue el mejor audio en cada zona.Entre todos los micrófonos hay uno que es llamado primario y cuyos resultados son los más importantes a la hora de personalizar la experiencia de cada película para determinada sala, ese micrófono usualmente se ubica en el tercer tercio de la sala en las butacas del al medio.Con respecto a la calidad de imagen, las butacas del medio entregan una visualización más simétrica de la pantalla y si te sientas en el tercer tercio del cine podrás ver tranquilamente la película sin tener que mover tu cabeza hacía atrás, como ocurriría en las primeras filas.El no tener que inclinar la cabeza hacia atrás, asegura una mejor visión periférica de la pantalla y si a eso le sumas el sonido casi perfecto, estás en el asiento ideal del cine.La próxima vez que decidas ir al cine ya sabes cómo escoger el asiento perfecto basándote en los consejos de expertos, aunque por supuesto no puedes controlar es que una persona muy alta se siente delante tuyo y te tape la visión.FUENTE: http://www.vix.com/es/ciencia/186577/segun-la-ciencia-este-es-el-mejor-lugar-para-sentarse-en-un-cine