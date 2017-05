¡Alerta! Planean prohibir en el mundo esta raza de gatos

(Tomada de la Red)

La Asociación de Veterinarios Británicos (AVB) advirtió recientemente que los defectos propios de la genética de esta raza felina son perjudiciales para el gato.



Seguramente conoces al gato de Taylor Swift; sí, es adorable y sus orejitas caídas son encantadoras. Este minino es de la raza Scottish Fold, y son tan populares en la redes sociales debido a su estética tan delicada y bonita.



Sin embargo, estos populares gatos no tienen una vida tan increíble como su aspecto, ya que según la Asociación de Veterinarios Británicos (AVB), la genética de esta raza es perjudicial para la vida de la mascota.



Lo más impresionante de todo, es la historia de cómo surgió esta raza. Y es que resulta que todos los Scottish Fold son descendientes de una misma gata blanca llamada Susie que fue descubierta en una granja escocesa en 1961. Esta minina fue la minita de oro para un pastor llamado William Ross, ya que decidió cruzarla con un gato British Shorthair.



La situación crítica ocurrió en 1971, ya que la raza comenzó a manifestar deformidades en las extremidades y la cola, otros con sordera y diversas infecciones, por lo que el registro de la misma, desapareció.



Lamentablemente la raza ya había cruzado el continente y otra familia decidió criarla allá.



Ahora, según el gobierno escocés, esta raza podría volver a prohibirse, ya que debido a las mutaciones genéticas, estos mininos no tienen mucha esperanza de vida y sus orejas caídas son producto de una mutación genética que proviene de un gen dominante y afecta al cartílago, y les duele, además de desarrollar enfermedades dolorosas y crónicas como la artritis.



Aunque actualmente no existe una prohibición de reproducción para este tipo de gatos, expertos lo promueven. ¿Qué opinas?



