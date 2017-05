Cinco básicos que debes saber sobre la depilación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Te presentamos la verdad sobre la depilación, por lo que puedes conseguir una piel bella y suave en tu casa, y sorprender a tus amigas con tus conocimientos



1. Tu ADN controla la regeneración del vello. ¿Piensas que el afeitado es el responsable de que tu vello vuelve a crecer más grueso, más oscuro y más rápido? El afeitado altera la forma del vello en la punta, por lo que a pesar de que los bordes chatos hacen que el vello parezca más grueso cuando vuelve a crecer, el nuevo crecimiento está determinado por el ADN. El vello crece un promedio de ¼ de pulgada por mes, independientemente de si se afeita o no. Con las afeitadoras Gillette Venus se obtiene una piel suave en una sola pasada. Fácil, rápido y cómodo.



2. ¡El agua es tu amiga en la depilación! ¡Noticia de última hora! El vello seco puede ser tan firme como un alambre de cobre del mismo grosor. El vello hidratado es más suave, así que eliminarlo se convierte en un juego de niños. El momento óptimo para un remojo previo al afeitado es aproximadamente de 1 a 2 minutos.



3. El vello de las axilas crece en todas direcciones. Normalmente decimos eliminar el vello en dirección contraria al crecimiento para mejores resultados. Esto es correcto, excepto cuando estás afeitando las axilas. El vello de las axilas crece en diferentes direcciones, por lo que al eliminarlo hay que hacerlo hacia arriba, abajo y lateralmente, para resultados más suaves.



4. Los productos de baja calidad pueden conducir a cortes y rasguños. Más avanzado = más hojas, lo que significa que la presión se distribuye de manera más uniforme y hay menos fricción y arrastre sobre la piel.



5. La depilación es personal. No es unitalla y no hay un método universal que funciona para todas las mujeres. ¡Tienes que encontrar el método adecuado para ti y tu estilo de vida! Examínalos, pruébalos, y decide cuál se adapta a ti.